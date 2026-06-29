Genialny napój na upały, a Polacy wciąż o nim zapominają. Kosztuje grosze i działa jak izotonik

W ostatnich dniach w Polsce panują wysokie temperatury, dlatego warto szczególnie zadbać o odpowiednie nawodnienie organizmu. Podczas upałów tracimy więcej wody, co może prowadzić do osłabienia, zawrotów głowy i pogorszenia samopoczucia. Zaleca się regularne picie wody, nawet wtedy, gdy nie odczuwamy jeszcze pragnienia. Dbając o nawodnienie, pomagamy organizmowi lepiej radzić sobie z wysokimi temperaturami i zmniejszamy ryzyko przegrzania.

Świetny napój na upały

Jednym z mocno niedocenianych, a świetnych napojów na upały jest kefir. Dzięki płynnej, lekko kwaskowatej konsystencji kefir błyskawicznie przynosi uczucie orzeźwienia i gasi pragnienie znacznie skuteczniej niż słodkie napoje. Działa też jak naturalny izotonik. Podczas upałów wraz z potem tracimy cenne minerały, a kefir dostarcza organizmowi m.in. wapń, magnez i potas, pomagając utrzymać prawidłową gospodarkę wodno-elektrolitową.

Dodatkowo ten produkt jest świetnym wsparciem dla żołądka. Wysokie temperatury często osłabiają nasz apetyt i spowalniają trawienie. Zawarte w kefirze żywe kultury bakterii i drożdży (probiotyki) wspierają mikroflorę jelitową, sprawiając, że jest on lekki dla żołądka, a jednocześnie sycący.

Woda to podstawa

I choć kefir, zwłaszcza schłodzony, jest odpowiednim napojem na upały, to pamiętaj, że podstawą jest woda.

Podczas upału Twój organizm intensywnie się poci, tracąc wodę i elektrolity. Dlatego należy nieustająco uzupełniać płyny. Gdy jest gorąco, wypijaj dwa–trzy litry płynów dziennie. Najlepsza jest woda. Bardzo dobrze nawadnia organizm, a przy tym nie zawiera kalorii. Pomaga utrzymać prawidłową temperaturę ciała i wspiera funkcjonowanie wszystkich narządów – podaje Główny Inspektorat Sanitarny w opublikowanym wpisie.

W upalne dni warto unikać alkoholu, ponieważ nasila on odwodnienie organizmu i zaburza jego zdolność do regulacji temperatury. Może to zwiększać ryzyko przegrzania, osłabienia, a nawet udaru cieplnego.

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