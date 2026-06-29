Ma więcej potasu niż banan i świetnie nawadnia. Dietetycy polecają ten napój na upał

Stoi na półce między przemysłowymi napojami, ale znacznie się od nich różni. Płyn z wnętrza młodych orzechów kokosowych to naturalnie słodki napój, który zawiera mniej cukrów niż większość sklepowych opcji. To jednak niejedyny powód, dla którego warto po niego sięgać. Sprawdzi się w upalne dni, pomagając uzupełnić nie tylko poziom wody, ale także elektrolitów. Pierwiastki te regulują ilość płynów w organizmie oraz umożliwiają prawidłową pracę układu nerwowego i mięśni, w tym serca.

Woda kokosowa to bogate źródło potasu

Napój ten poleca dietetyk dr Bartek Kulczyński ze względu na wysoki poziom potasu. Jak wyjaśnił, na jego piciu skorzystają osoby dostarczające sobie zbyt małe ilości pokarmów roślinnych, które są głównym źródłem tego pierwiastka. Woda kokosowa może być dobrym wyborem w przypadku jego nadmiernej utraty z organizmu. To sytuacja związana z wymiotami, biegunkami, przyjmowaniem leków moczopędnych, przeczyszczających i glikokortykosteroidów. Skorzystają także osoby aktywne, bo potas jest tracony wraz z potem.

– W jednej szklance wody kokosowej znajduje się około 600 mg tego pierwiastka. W rzeczywistości mało który produkt może poszczycić się taką ilością potasu – podał ekspert w opublikowanym przez siebie nagraniu. – Woda kokosowa zawiera również trochę sodu, co tylko potwierdza, że napój ten jest idealnym rozwiązaniem, aby uzupełnić straty elektrolitów.

Tymczasem średni banan zapewnia najwyżej 420 mg potasu, a typowy napój izotoniczny dla sportowców ma tylko około 30-50 mg w szklance. Dodatkowo izotonik to produkt z dodatkiem przetworzonych cukrów, sztucznych aromatów i barwników, a zwykle zawiera też konserwanty.

Czy woda kokosowa nawadnia jak izotonik?

Ten napój nawadnia i uzupełnia część składników traconych z potem, dlatego może być dobrym wyborem zwłaszcza w czasie upałów i aktywności fizycznej. Gdy w jednym z badań z udziałem sportowców stosowano wodę kokosową i napój sportowy z węglowodanami i elektrolitami, nie zauważono różnic w nawodnieniu i wydolności fizycznej. Naturalny produkt wywoływał natomiast więcej wzdęć, ponieważ był wypijany w ilościach przekraczających 2 litry.

Są też jednak minusy tego wyboru. Organizm traci z potem różne elektrolity, a obok niewielkich ilości potasu, magnezu i wapnia to głównie sód. Tego pierwiastka napój z kokosa ma akurat niewiele. Jest na to prosta rada – w duży upał warto dorzucić do niego szczyptę soli. Natomiast osoby uprawiające sport powinny pozostać przy dedykowanych im opcjach.

Kalorie i cukier w wodzie kokosowej

Naturalna woda z tego orzecha zawiera poniżej 4 g cukrów i 20 kcal w 100 ml. Warto wybierać czystą, czyli z oznaczeniem 100% kokosa. Ewentualnie może mieć w składzie soki owocowe lub przeciwutleniacz w postaci kwasu askorbinowego (witaminy C). Taki naturalnie słodki produkt może pomóc ograniczyć picie klasycznych słodzonych napojów, ma również lekkie właściwości przeciwzapalne. Co więcej, mogą sięgać po niego nawet osoby z insulinoopornością – podaje dietetyk Patrycja Klimek w swoich mediach społecznościowych.

– Zwracajcie uwagę na to, żeby w składzie nie było ani glukozy, ani fruktozy, ani innych dodatków słodzących – podkreśla specjalistka.

Można ponadto kupić zielonego kokosa przygotowanego do wydobycia napoju (ze ściętym czubkiem). Zawiera od 200 ml nawet do litra płynu, choć zwykle to najwyżej 2 szklanki. Zdarza się także, że orzech długo leży w sklepie i w środku jest pusty. Idealny kokos nie powinien chlupać przy potrząsaniu, bo jest w całości wypełniony sokiem. Na wierzchu nie ma przebarwień i jest twardy.

Pijąc wodę kokosową, nie należy jednak przesadzać z wielkością porcji. Duże ilości mogą dostarczać nie tylko nadmiar cukrów, ale też potasu. Dlatego najlepsza dawka 1-2 szklanki, czyli do 0,5 litra dziennie. Na ten limit powinny szczególnie uważać osoby z chorobami nerek oraz pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie, u których nadmiar potasu w diecie może być niebezpieczny dla serca.

FAQ – najczęstsze pytania o wodę kokosową

Dlaczego warto pić wodę kokosową i co ona zawiera?

Woda kokosowa to naturalny napój, który jest bogatym źródłem potasu – jedna szklanka dostarcza około 600 mg tego pierwiastka. Pomaga uzupełniać poziom wody oraz elektrolitów, które są niezbędne do prawidłowej pracy serca, mięśni i układu nerwowego. W porównaniu do wielu napojów sklepowych zawiera mniej cukrów i jest polecana osobom aktywnym oraz tym, którzy spożywają mało produktów roślinnych.

Czy woda kokosowa jest lepsza niż napój izotoniczny dla sportowców?

Woda kokosowa nawadnia i uzupełnia część składników traconych z potem, przy czym zawiera znacznie więcej potasu niż typowy izotonik, nie posiada też sztucznych aromatów czy konserwantów. Ma jednak niewiele sodu, dlatego w czasie dużych upałów sugeruje się dodanie do niej szczypty soli. Choć badania nie wykazały znaczących różnic w nawodnieniu między tymi napojami, sportowcy powinni zostać przy dedykowanych im produktach.

Ile wody kokosowej można bezpiecznie pić każdego dnia?

Dietetycy wskazują, że optymalna dzienna porcja to 1–2 szklanki, czyli do 0,5 litra. Ważne jest zachowanie umiaru, ponieważ nadmierne ilości mogą dostarczyć zbyt dużą dawkę potasu. Na limit ten powinny szczególnie uważać osoby z chorobami nerek oraz pacjenci przyjmujący leki na nadciśnienie, dla których nadmiar potasu może być niebezpieczny.

Czy woda kokosowa jest tucząca i czy mogą ją pić osoby z insulinoopornością?

Naturalna woda kokosowa jest niskokaloryczna – w 100 ml zawiera około 20 kcal i poniżej 4 g węglowodanów. Według opinii dietetyków mogą ją pić osoby z insulinoopornością, pod warunkiem wybierania produktów bez dodatku glukozy, fruktozy czy innych substancji słodzących. Napój ten może pomóc w ograniczeniu spożycia słodzonych napojów i wykazuje lekkie właściwości przeciwzapalne.

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