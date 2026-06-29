Podjadam zamiast słodyczy. Magaporcja antyoksydantów i wsparcie dla kości

Te owoce znalazłam w sklepie z prozdrowotną żywnością. Kosztują tyle, co lepsze rodzynki czy suszone śliwki, ale mają wyjątkowe właściwości. To wynik specjalnego sposobu wytwarzania, który nadaje im też przyjemny aromat i smak.

Czym są rodzynki sojagi

Nazwa tych suszonych winogron pochodzi od metody ich wytwarzania. Są one wieszane w specjalnych ażurowych budynkach z cegły i schną w cieniu nawet przez 2-3 miesiące. Taką metodą konserwuje się rodzynki głównie w Afganistanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie. Ciemne owoce zachowują wtedy najwięcej niebieskich barwników antocyjanowych, stąd ich piękny kolor. Podczas długiego procesu w owocach zachodzi też powolna fermentacja. Dzięki temu zyskują więcej związków wspierających zdrowie oraz nuty karmelu, miodu czy śliwki.

Niebieskie rodzynki sojagi mają najwięcej polifenoli

Niebieskie rodzynki należą do najbogatszych odżywczo, zwłaszcza w porównaniu z tymi z przemysłowej produkcji. Masowa skala oznacza moczenie ich w ługu, siarkowanie i maszynowe odwadnianie. W tym procesie ginie najwięcej cennych składników. Lepszym wyborem są owoce suszone na słońcu, ale ta metoda powoduje spadek aktywności antyoksydantów nawet o połowę. Tymczasem w rodzynkach sojagi straty tych właściwości są średnio kilka razy mniejsze. Nie ma też potrzeby dodawać konserwantu, jakim jest dwutlenek siarki. Dla wielu osób to silny alergen.

Sojagi zamiast słodyczy

Te rodzynki zapewniają 230 kcal i około 50 g cukrów prostych w stu gramach, podczas gdy w innych rodzajach wartości dochodzą do 300 kcal i 60 g. Wynika to z wyższej zawartości wody. Użyte metody i odmiany winogron sprawiają jednak, ze sojagi dostarczają prawie dwa razy więcej błonnika (6,5 g) oraz 3 g białka. Dzięki temu są bardziej sycące niż zwykły produkt, choć wciąż bardzo słodkie.

– Wiele osób myśląc o suszonych owocach ma przed oczami duże ilości cukru i prawdą jest, że tego typu produkty niestety obfitują w ten składnik. W uproszczeniu owoce suszone to w pewnym stopniu skoncentrowana forma owoców świeżych. W efekcie poza wyższą zawartością cukru, owoce suszone mają też więcej cennych składników, w tym błonnika, a także pierwiastków takich jak potas, wapń, miedź czy żelazo – powiedział w swoim nagraniu dietetyk Bartek Kulczyński.

Jak podał ekspert, rodzynki są jednym ze źródeł boru. Pierwiastek ten wspiera wchłanianie magnezu, prawidłowy poziom witaminy D i mineralizację kości, może również wspomagać pracę stawów. Zaznaczył jednak, że na co dzień lepiej jeść owoce świeże, a te suszone łączyć w posiłkach z innymi produktami, zwłaszcza zawierającymi tłuszcze. Taka strategia spowalnia przyswajanie cukrów i pomaga zmniejszyć skoki glukozy we krwi.

To także lepsza alternatywa dla cukierków, czekoladek i ciasteczek. Porcja rodzynek sojagi równa garści (30 g) zapewnia niecałe 70 kcal i 15 g cukrów, czyli odpowiednik 3 łyżeczek. Choć jednak są zdrowe, osoby z cukrzycą oraz insulinoopornością powinny zachować ostrożność. Maksymalna dawka nie powinna przekraczać łyżki (15 g) i zostać włączona do posiłków. Oprócz tego owoce powinny ograniczyć osoby z chorobami jelit, które źle znoszą fermentujące związki. Nadmiar może nasilać objawy takie, jak bóle brzucha, wzdęcia i biegunki.

FAQ – najczęstsze pytania o rodzynki sojagi

Czym są rodzynki sojagi i w jaki sposób są wytwarzane?

Nazwa tych rodzynek pochodzi od metody suszenia winogron. Odbywa się ono w cieniu zwykle przez okres 2-3 miesięcy w specjalnych ażurowych budynkach z cegły. Metoda ta jest stosowana głównie w Afganistanie, Uzbekistanie i Tadżykistanie. Dzięki długiemu procesowi w owocach zachodzi powolna fermentacja oraz powstają nuty karmelu, miodu czy śliwki.

Czym rodzynki sojagi różnią się od zwykłych rodzynek produkowanych masowo?

W przeciwieństwie do owoców z produkcji przemysłowej, winogrona na rodzynki sojagi nie są moczone w ługu, siarkowane ani odwadniane maszynowo, co pozwala zachować więcej antyoksydantów. Mają też zazwyczaj niższą kaloryczność (ok. 230 kcal na 100 g), mniej cukrów prostych oraz niemal dwa razy więcej błonnika niż inne rodzaje.

Jakie cenne związki zawierają rodzynki sojagi?

Owoce te są źródłem antyoksydantów z grupy polifenoli, błonnika oraz pierwiastków takich jak potas, wapń, miedź i żelazo. Zawierają również bor, który wspiera wchłanianie magnezu, prawidłowy poziom witaminy D i mineralizację kości. Pierwiastek ten może również wspomagać pracę stawów.

Kto powinien zachować ostrożność przy spożywaniu rodzynek sojagi?

Osoby z cukrzycą i insulinoopornością powinny ograniczyć porcje, gdyż te suszone owoce w połowie składają się z cukrów prostych. Najlepiej, gdyby nie przekraczały 1 łyżki (15 g) i łączyły ten produkt z posiłkami. Większe ilości są nieodpowiednie również w przypadku chorób jelit i złej tolerancji fermentujących związków. Nadmiar może wywołać wtedy bóle brzucha, wzdęcia i biegunki.

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