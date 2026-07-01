Lepsze od czereśni, a już są na bazarku. Genialne dla jelit i zbawienne dla serca

Sezon na wiśnie rozpoczyna się zazwyczaj pod koniec czerwca i trwa do połowy sierpnia. Szczyt zbiorów przypada na połowę lipca, jednak już na bazarkach można znaleźć te wyczekiwane owoce. Ja, gdy tylko pojawiają się na straganach, kupuję je kilogramami. Jem je teraz, ale też mrożę na zimę. Nie tylko ze względu na smak, ale też to, że świetnie działają na organizm.

Pomagają na serce i jelita

Te lekko kwaśne sezonowe owoce, poza świetnym smakiem, są też bardzo zdrowe. Mają wiele cennych składników, a przy tym są niskokaloryczne. Pół kilograma wiśni to około 243 kcal. Będą więc odpowiednie także dla osób, które się odchudzają. Wśród składników mineralnych dominuje cynk, żelazo, miedź i mangan. Wiśnie są także bogate w potas, który wspiera pracę serca.

To także dobre źródło błonnika pokarmowego, który pozytywnie wpływa na pracę naszych jelit. Dodatkowo sprzyja on obniżaniu poziomu cholesterolu we krwi, a dzięki wysokiej zawartości witaminy A mają one działanie przeciwmiażdżycowe. Z kolei witamina C, której wiśnie także mają dużo, wspiera naszą odporność. Te owoce zawierają również znaczne ilości antyoksydantów. Te silne przeciwutleniacze neutralizują wolne rodniki, opóźniają procesy starzenia komórek i chronią organizm przed stanami zapalnymi oraz chorobami cywilizacyjnymi. Im ciemniejszy, głębszy kolor mają wiśnie, tym więcej zawierają cennych antocyjanów.

Sam stres oksydacyjny to jeden z podstawowych patomechanizmów w rozwoju wielu chorób przewlekłych. Co ciekawe, wiśnie wykazują lepszą aktywność antyoksydacyjną niż na przykład czereśnie. Tłumaczy się to wyższą zawartością polifenoli – powiedział w opublikowanym nagraniu na YouTube dr Marek Skoczylas.

Co więcej, jako jedno z nielicznych źródeł żywności, wiśnie zawierają melatoninę – hormon regulujący nasz dobowy rytm dobowy.

Jak się okazuje, w jednym z badań picie soku wiśniowego przez 7 dni podniosło poziom melatoniny w grupie 20 badanych osób. Zauważono wydłużenie czasu snu i podwyższenie jego jakości w porównaniu do grupy placebo – wyjaśnił specjalista.

Lekarz powołał się na pracę pod tytułem „Badanie pilotażowe nad sokiem z wiśni do leczenia bezsenności i badania mechanizmów”.

Pomysły na wykorzystanie wiśni

Wiśnie są bardzo „wdzięcznymi” owocami do wykorzystania w kuchni. Świetnie sprawdzają się w deserach. Możesz na przykład zrobić kruche ciasto z nimi, ale jeśli wolisz coś prostszego – dobrze smakuje też ciasto jogurtowe z wiśniami. To też doskonały składnik pierogów czy domowych dżemów. Można z nich też przygotować kompoty, sorbety albo sosy do lodów.

Pasują również do dań wytrawnych. Dobrze sprawdzą się jako dodatek do pieczonej kaczki, wieprzowiny czy serów. W takich połączeniach nadają potrawom głębi i delikatnej świeżości, przełamując cięższe smaki. Koniecznie też sprawdź, jak łatwo wydrylować wiśnie.

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