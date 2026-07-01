Dietetyczka mówi, jak pić zieloną herbatę, żeby nie szkodziła. Mało osób o tym wie

Herbata to bez wątpienia jeden z najpopularniejszych napojów na całym świecie. Wiele osób sięga po nią nie tylko ze względu na jej smak, ale też jej dobroczynne właściwości. Za najzdrowszą uznaje się zieloną herbatę. Niektórzy po jej wypiciu mogą jednak nie czuć się najlepiej. Okazuje się, że są sposoby, by to zmienić.

Nie pij w ten sposób zielonej herbaty

Zielona herbata to płynne złoto dla zdrowia i metabolizmu, ale u wielu osób wywołuje ból żołądka, mdłości czy zgagę (szczególnie przy refluksie!). Dlaczego tak się dzieje? Winne są silnie drażniące garbniki – wyjaśniła dietetyczka dr Hanna Stolińska w opublikowanym nagraniu na Instagramie.

Nie trzeba jednak rezygnować z jej picia. Należy tylko przestrzegać kilku zasad podanych przez specjalistkę od zdrowego odżywiania. Przede wszystkim nigdy nie pij jej na czczo. Jak zaznaczyła ekspertka, jedzenie działa jak „tarcza ochronna”. Świetnie sprawdzi się jako napój do posiłku, ale możesz też wykorzystać ją jako bazę do koktajlu.

Zblenduj ostudzony napar z bananem, błonnik zneutralizuje podrażnienia – przekonuje dietetyczka.

Sprawdzone triki na delikatniejszy napar

Przyczyną nieprzyjemnych dolegliwości jest także zbyt długie parzenie zielonej herbaty. Należy robić to jedynie przez około 2–3 minuty. Zwróć też uwagę na temperaturę wody, którą zalewasz herbaciane liście. Powinna wynosić 80 stopni Celsjusza. Dobrym sposobem jest też przygotowanie jej „na zimno”.

Parzenie na zimno (w lodówce) uwalnia znacznie mniej drażniących substancji – wyjaśniła specjalistka.

Możesz także dodać plaster świeżego imbiru do naparu. Jak zauważyła dietetyczka, działa on jak „plaster” na śluzówkę żołądka. Żeby wyeliminować złe samopoczucie po wypiciu zielonej herbaty, możesz też zastosować metodę „drugiego parzenia”. Zalej liście na 30 sekund, wylej napar i zalej ponownie. Pozbędziesz się nadmiaru kofeiny.

Dobrym sposobem jest też wybieranie japońskiej Hojichy, czyli prażonej zielonej herbaty, która jest niezwykle delikatna dla układu trawiennego. Jeszcze większą ostrożność zachowaj z kolei przy spożywaniu matchy.

Matcha tylko z posiłkiem – pijąc matchę, spożywasz całe sproszkowane liście, więc uważaj podwójnie! – podsumowała ekspertka.

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