Ma 50% białka i wspiera serce, ale jest jeden haczyk. Przy tym dodatku patrz na porcje

To jeden z najbardziej wartościowych produktów, często określany mianem superfood. Białko z konopi siewnych jest bogate odżywczo i może wspierać zdrowie na różne sposoby. Warto dodawać je do owsianek, koktajli, surowych batonów i kulek mocy, jak również do placków warzywnych czy past kanapkowych.

Białko konopne to różne produkty

Choć w sklepach znajdziemy głównie jeden typ białka konopnego, tak określane wyroby mogą mieć odmienny skład i działanie. Surowe nasiona konopi zawierają około 25% białka i najczęściej są odtłuszczane (tłoczenie oleju) i zamieniane w koncentrat. Dzięki temu poziom cennego składnika rośnie do około 50%. Jest to produkt mało przetworzony i bogaty w naturalne składniki z surowca.

Problem jednak w tym, że w proszku jest też wysoki poziom błonnika – przeciętnie aż 18-24%. Z jednej strony to wygodne „dwa w jednym”, bo uzupełnia białko i wspiera trawienie. Z drugiej jednak produkt może być źle tolerowany. Nie ma też pełnej strawności, bo związki błonnikowe utrudniają działanie enzymów trawiennych i zmniejszają przyswajanie aminokwasów. Nadmierne porcje mogą obciążyć układ pokarmowy, wywołując u niektórych osób wzdęcia, bóle brzucha czy biegunkę.

Powszechnie dostępny koncentrat białka z konopi nie spełnia norm odżywki białkowej, ale istnieją także inne, lepsze przetwory, takie jak hydrolizaty i izolaty. Są bardziej oczyszczone z błonnika, łatwiej strawne i bogatsze w główny składnik, ale w Polsce praktycznie nie da się ich kupić.

Wspiera regenerację i odporność, działa przeciwzapalnie

Nasiona konopi są bogate w składniki odżywcze i antyoksydanty. Mają potwierdzony korzystny wpływ na organizm, między innymi na układ sercowo-naczyniowy i trawienia. Zawarte w nich białko obfituje w argininę, która jest składnikiem do produkcji tlenku azotu w organizmie. Powoduje on rozkurczenie i rozszerzenie naczyń krwionośnych, a w konsekwencji obniżenie ciśnienia. Natomiast kwas glutaminowy i asparaginowy mogą wspomagać barierę jelitową i układ odpornościowy.

Choć jednak białko konopne ma szeroki profil aminokwasowy, zapewnia zbyt mało lizyny. Z tego powodu jego jakość ma średnią ocenę. Wypada pod tym względem gorzej niż soja i inne rośliny strączkowe, ale przebija zboża. Taki skład to jednak nie problem, bo lizynę uzupełniają inne składniki diety, takie jak właśnie strączki czy produkty zwierzęce.

W białku tym znajdują się głównie globuliny, w tym edestyna. To substancja badana w związku z właściwościami zdrowotnymi. Badania laboratoryjne wskazują, że wpływa na aktywność komórek odpornościowych. Działanie takie mogą mieć jednak głównie hydrolizaty, na które wiele osób czeka.

To białko jest lepiej tolerowane niż z serwatki i soi

Produkt ma ważną przewagę nad wieloma innymi rodzajami białek. Konopie nie znajdują się na oficjalnej liście 14 głównych alergenów żywieniowych UE, gdzie wymienia się soję, gluten, mleko czy orzechy. Największym zagrożeniem dla osób uczulonych są zanieczyszczenia innymi surowcami. Jeśli jednak ktoś ma alergię na tę roślinę, musi zrezygnować także z proszku.

Białko konopi to nie najlepszy wybór na diecie lekkostrawnej, a dawki powinny ograniczyć osoby redukujące błonnik, np. przy chorobach jelit. Jego dawka w polecanej porcji proszku (25-30 g) wynosi 4,5-7,2 g, ilość białka to 12,5-15 g, kaloryczność – średnio 90-100 kcal. Spożycie produktów wysokobiałkowych powinni ograniczyć chorzy z przewlekłą chorobą nerek.

FAQ – najczęstsze pytania o białko konopne

Do jakich potraw i przekąsek można dodawać białko konopne?

Białko konopne warto dodawać do takich dań jak owsianki, koktajle, surowe batony oraz kulki mocy. Dobrze sprawdza się również w plackach warzywnych oraz pastach kanapkowych.

Ile białka i kalorii dostarcza porcja tego produktu i jakie ma on właściwości?

Zalecana porcja proszku (25–30 g) zawiera zazwyczaj 12,5-15 g białka oraz dostarcza średnio 90–100 kcal. Białko to charakteryzuje się szerokim profilem aminokwasów, choć ma mało lizyny. Zawarte w nim związki mogą wspierać układ trawienia, krążenia i odpornościowy.

Czy białko konopne jest odpowiednie dla osób na diecie lekkostrawnej?

Produkt ten może nie być najlepszym wyborem na diecie lekkostrawnej. Dostępne w sprzedaży białko konopne ma wysoki poziom błonnika (18-24%). Nadmierne porcje mogą obciążać układ pokarmowy, wywołując wzdęcia, bóle brzucha lub biegunkę.

Kto powinien zachować ostrożność przy spożywaniu białka konopnego?

Ze względu na błonnik, porcje powinny ograniczyć osoby z chorobami jelit, które muszą redukować ten składnik w diecie. Natomiast pacjenci z przewlekłą chorobą nerek powinni kontrolować spożycie wszystkich produktów białkowych, w tym konopnych.

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