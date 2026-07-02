Ma 27 razy więcej witaminy C niż sok z pomarańczy. Może też działać przeciwzapalnie

Te owoce przypominają wiśnie, dlatego są nazywane wiśnią acerolą lub wiśnią z Barbados. To jednak to zupełnie inna rodzina roślin. Rosną w Ameryce Południowej i Azji, a w Polsce można kupić je w postaci tłoczonego soku, proszku i mrożonego miąższu, choć ten jest dostępny głównie w sprzedaży internetowej. Aceroli używano tradycyjnie w leczeniu biegunki, gorączki, bólu stawów, a także chorób narządów wewnętrznych. Dzisiejsza nauka potwierdza coraz więcej z tych zastosowań.

Nawet 50 razy więcej witaminy C niż pomarańcza

Wiśnia barbadoska to jedno z najbogatszych źródeł kwasu askorbinowego, czyli witaminy C. Stugramowa porcja owocu może zawierać 1180-2430 mg tego składnika – podaje przegląd badań opublikowany w „International Journal of Molecular Sciences”. Polscy autorzy stwierdzili w nim, że acerola jest tak cennym źródłem kwasu askorbinowego, jak np. owoce czarnej porzeczki. Gdy natomiast zestawić ją z cytryną czy pomarańczą, ma aż 23-50 razy więcej witaminy C.

Z tego powodu spożywanie aceroli może silnie stymulować układ odpornościowy, m.in. poprzez zwiększenie liczby i aktywności komórek układu odpornościowego, takich jak limfocyty – piszą badacze z Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu.

Owoce te są równie cennym źródłem beta-karotenu (prowitamina A) i stanowią jedno z najbogatszych źródeł polifenoli w diecie. Pod tym względem badacze porównali wiśnię barbadoską z aronią.

Natomiast dostępny w sprzedaży sok z aceroli zapewnia około 1000 mg witaminy C w 100 ml, a to wciąż bardzo dobry wyniki. Jest jej nawet 27 razy więcej niż w soku z pomarańczy i 20 razy tyle, ile ma ten z cytryny. Zawartość innych antyoksydantów także jest wysoka.

Acerola może być ważnym składnikiem diety przeciwzapalnej, przeciwdziałającym nadmiernemu stanowi zapalnemu w organizmie lub łagodzącym już istniejące przewlekłe stany zapalne. Acerola wykazuje również działanie przeciwnowotworowe, co zostało potwierdzone dla szeregu grup substancji zawartych w tym owocu, takich jak antocyjany, kwasy polifenolowe i flawonoidy – podsumowali naukowcy.

Wiśnia barbadoska to jeden z najzdrowszych owoców

Acerola to owoc niezwykle bogaty odżywczo, a oprócz przeciwutleniaczy i innych bioaktywnych związków zapewniają też nieco witamin z grupy B, magnezu, wapnia i żelaza. Dlatego produkty z aceroli są stosowane jako suplementy diety. Obecne w nich substancje wykazują silne działanie antyoksydacyjne, przeciwzapalne, przeciwhiperglikemiczne, przeciwnowotworowe, antygenotoksyczne i hepatoprotekcyjne – podali autorzy pracy „Fitofarmakologia aceroli (Malpighia spp.) i jej potencjał jako żywności funkcjonalnej” z pisma „Trends in Food Science & Technology”.

Aby korzystać z tych właściwości, najłatwiej sięgać po sok. Warto wybierać produkt z oznaczeniem 100%, czyli bez dodatków. Wersje zawierające inne owoce zwykle dostarczają mniej witaminy C. Napój ma kwaskowaty smak, który może kojarzyć się z wiśniami i cytrusami.

Jak sugerują najnowsze badania, regularne spożywanie aceroli może chronić wątrobę przez stanem zapalnym i stłuszczeniem. Pomaga obniżać poziom enzymów wątrobowych (AST i ALT) i wspiera regenerację tego kluczowego narządu. Natomiast witamina C jest niezbędna do produkcji kolagenu w skórze i stawach. W połączeniu ze związkami przeciwzapalnymi może być pomocna w chorobach układu ruchu, choć działanie to w przypadku aceroli musi jeszcze zostać potwierdzone.

Dawkowanie soku z aceroli i przeciwwskazania

Choć nie ma badań klinicznych, które ustaliły dawkę o działaniu terapeutycznym, sok z aceroli można stosować jako uzupełnienie diety w ilości 50 ml dziennie. Taka porcja równa kieliszkowi zapewnia około 500 mg witaminy C oraz około 10 kalorii.

Pomimo dobrej tolerancji, produkty z wiśni barbadoskiej mogą nie być odpowiednie dla osób uczulonych na lateks z powodu możliwej alergii krzyżowej. Z uwagi na brak oceny bezpieczeństwa u kobiet w ciąży, karmiących piersią, małych dzieci oraz pacjentów z ciężkimi chorobami wątroby i nerek, osoby te powinny zachować ostrożność.

Przyjmowanie większych dawek soku i innych postaci aceroli jest niewskazane przy stosowaniu leków przeciwzakrzepowych, niektórych psychotropowych i chemioterapeutyków. Ze względu na wysoką zawartość witaminy C do przeciwwskazań należą ponadto kamica nerkowa, zaburzenia metabolizmu żelaza czy zaawansowana dna moczanowa.

Z dużych porcji powinny zrezygnować również osoby zdrowe, bo nadmiar witaminy C może powodować nudności, wymioty, ból brzucha, biegunkę, bóle i zawroty głowy, zaczerwienienie twarzy czy częste oddawanie moczu.

FAQ – najczęstsze pytania o owoce i sok z aceroli

Ile witaminy C zawiera acerola i sok z tych owoców?

Acerola jest uznawana za jedno z najbogatszych źródeł witaminy C – 100 gramów owoców może zawierać od 1180 do 2430 mg kwasu askorbinowego. Natomiast stuprocentowy sok dostarcza zwykle około 1000 mg witaminy C w 100 ml.

Jakie właściwości zdrowotne może mieć sok z aceroli?

Substancje zawarte w aceroli wykazują działanie antyoksydacyjne i przeciwzapalne, co może wspierać układ odpornościowy, m.in. poprzez stymulację aktywności limfocytów. Badania sugerują również, że regularne spożywanie aceroli może sprzyjać regeneracji wątroby i działać na nią ochronnie.

Jak dawkować sok z aceroli?

Jako uzupełnienie diety sugeruje się stosowanie soku z aceroli w ilości 50 ml dziennie. Taka porcja dostarcza organizmowi około 500 mg witaminy C. Przy wyborze produktu warto szukać soku 100% bez zbędnych dodatków, aby zachować jak najwyższą zawartość składników odżywczych.

Jakie są przeciwwskazania do spożywania aceroli?

Ostrożność powinny zachować osoby uczulone na lateks (ze względu na ryzyko alergii krzyżowej), kobiety w ciąży, karmiące piersią oraz małe dzieci. Z uwagi na wysoką zawartość witaminy C, spożywanie dużych dawek nie jest wskazane u osób z kamicą nerkową, zaburzeniami metabolizmu żelaza czy zaawansowaną dną moczanową, a także przy przyjmowaniu niektórych leków, np. przeciwzakrzepowych.

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