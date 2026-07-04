Zapomnij o maśle i smalcu. Dietetyczka wskazuje tłuszcz najlepszy do smażenia

Wybór tłuszczu do smażenia nie dla każdego jest oczywisty. Wiele osób wręcz nie wie, na czym powinno smażyć, by miało to jak najlepsze konsekwencje dla ich zdrowia. Często wybieramy po prostu taki tłuszcz, do jakiego jesteśmy przyzwyczajeni. To jednak nie zawsze jest korzystne.

Najlepszy tłuszcz do smażenia

Dietetyk Anna Jędrej w opublikowanym materiale na Instagramie poleciła najlepszy tłuszcz do smażenia.

Większość osób patrzy tylko na punkt dymienia, a to za mało. Przy smażeniu liczy się też stabilność tłuszczu, skład kwasów tłuszczowych, temperatura – powiedziała ekspertka.

Zauważyła, że bardzo dobrym wyborem jest oliwa extra virgin.

Dlatego oliwa extra virgin jest bardzo dobrym wyborem do codziennego, domowego smażenia. Zawiera dużo kwasu oleinowego i polifenoli, które zwiększają jej odporność na utlenianie podczas podgrzewania – wyjaśniła.

Również odpowiednim wyborem będzie olej rzepakowy, szczególnie do krótkiego smażenia.

Jednak z dwóch popularnych tłuszczów do smażenia lepiej zrezygnować.

Masło klarowane i smalec są wprawdzie stosunkowo stabilne termicznie, ale ze względu na wysoką zawartość nasyconych kwasów tłuszczowych i cholesterolu nie są tłuszczami rekomendowanymi do regularnego stosowania – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

Najważniejsze zasady smażenia

Ekspertka dodała także, że niezależnie od wyboru tłuszczu trzeba pamiętać o kilku zasadach. Przede wszystkim nie przegrzewaj tłuszczu, nie dopuszczaj do przypalenia jedzenia, a także nie używaj wielokrotnie tego samego tłuszczu. Przestrzeganie tych zasad pomaga ograniczyć powstawanie potencjalnie szkodliwych związków i sprawia, że przygotowywane posiłki są bezpieczniejsze oraz zachowują lepszą jakość.

Podczas zbyt mocnego podgrzewania lub przypalania tłuszczu zachodzą niekorzystne zmiany chemiczne. Tłuszcz zaczyna się rozkładać, a w wyniku tego procesu mogą powstawać związki, które nie są korzystne dla zdrowia.

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