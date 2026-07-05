Ta granola z Biedronki ma 20 g błonnika i jest bez dodatku cukru. Polacy się nią zajadają

Dużo osób na śniadanie wybiera musli lub granolę z jogurtem albo kefirem, a także z dodatkiem owoców, bakalii i orzechów. Takie śniadanie jest zdrowe, pożywne, a przede wszystkim jego przygotowanie zajmuje mniej więcej dwie minuty. Jest więc bardzo szybkie, co jest niezwykle istotne, gdy spieszymy się rano.

Najlepsza granola z Biedronki i Lidla

Dietetyczka Dominika Hatala w opublikowanym nagraniu opowiedziała o tym, którą granolę wybrać. Kupisz ją w najpopularniejszym z supermarketów, czyli Biedronce. To granola bez dodatku cukru z kakao i orzechami marki marki Vitanella.

Ma najmniej cukru ze wszystkich i najwięcej błonnika – ponad 20 g. Ma również krótki skład bez wielu zbędnych dodatków – powiedziała.

Ta granola będzie więc świetnym wyborem dla tych, którzy cenią prosty, a przy tym naturalny smak. Zawiera pełnoziarniste płatki owsiane będące źródłem błonnika, który wspiera prawidłowe trawienie i zapewnia uczucie sytości na dłużej. Dodatek orzechów i pestek dostarcza zdrowych tłuszczów, białka oraz cennych witamin i składników mineralnych. Suszone owoce nadają granoli naturalną słodycz, dzięki czemu nie ma potrzeby dodawania cukru.

Triki na jeszcze zdrowszą granolę

Żeby granola była jeszcze zdrowsza, warto wzbogacić ją o świeże owoce, takie jak jagody, borówki, maliny, truskawki i agrest. Staraj się korzystać z sezonowych owoców, ponieważ właśnie teraz są najsmaczniejsze. Dostarczają one witamin, antyoksydantów i dodatkowego błonnika.

Dobrym dodatkiem są też nasiona chia lub siemię lniane, które wspierają pracę jelit i są źródłem kwasów omega-3. Można również dorzucić naturalny jogurt lub kefir, aby zwiększyć ilość białka i poprawić sytość posiłku. Dla osób aktywnych świetnie sprawdzi się też dodatek orzechów lub masła orzechowego w małej ilości, które podnoszą wartość energetyczną i odżywczą.

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