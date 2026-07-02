Kefir czy maślanka? Zobacz, co lepiej działa na jelita i podkręca trawienie

Zarówno kefir, jak i maślanka są bardzo zdrowymi produktami, które warto włączyć do swojej codziennej diety. Są dobrym źródłem białka, wapnia oraz witamin z grupy B, które wspierają układ nerwowy i metabolizm. Dodatkowo są niskokaloryczne, dzięki czemu mogą stanowić wartościowy element zdrowego jadłospisu. Są lekkostrawne i zawierają cenne bakterie fermentacji mlekowej, które wspierają prawidłową pracę jelit oraz pomagają utrzymać równowagę mikroflory jelitowej. Dzięki temu korzystnie wpływają zarówno na odporność, jak i samopoczucie.

Co jest lepsze na jelita: kefir czy maślanka?

Wiele osób zastanawia się, co lepiej działa na jelita – kefir czy maślanka. Dla osób, dla których dbanie o zdrowie jelit jest priorytetem, właśnie to kryterium ma największe znaczenie. Okazuje się, że w tej kwestii wygrywa kefir. Jest on bogactwem kultur bakterii i drożdży. Podczas gdy maślanka zawiera zwykle tylko kilka szczepów bakterii, kefir może ich mieć od 30 do nawet 60. Dodatkowo bakterie i drożdże obecne w kefirze mają zdolność kolonizowania przewodu pokarmowego i zwalczania patogenów. Co więcej, produkt ten zawiera unikalny wielocukier o nazwie kefiran, który wykazuje działanie przeciwzapalne i przeciwdrobnoustrojowe. Jeżeli więc chcesz odbudować mikroflorę jelitową, na przykład po antybiotykoterapii, wybierz kefir.

Właściwości maślanki

Zaletą maślanki jest przede wszystkim jej lekkostrawność. Jest niezwykle łagodna dla żołądka. Dla osób z bardzo wrażliwymi jelitami (np. na początku przygody z fermentowanym nabiałem) maślanka może być łagodniejszym wyborem niż intensywnie gazowany kefir.

Oba produkty są świetnym dodatkiem w diecie. Są to produkty fermentowane (bakterie jogurtowe), niskokaloryczne, a jednocześnie są źródłem wapnia. Wartości odżywcze są bardzo zbliżone – różni się forma ich produkcji. Śmiało można wrzucać oba te produkty do koszyka – wyjaśniła dietetyczka Anna Reguła w opublikowanym poście na Instagramie.

Warto unikać produktów smakowych, które są pełne cukru i zagęszczaczy (np. skrobi modyfikowanej), ponieważ cukier sprzyja rozwojowi niekorzystnych bakterii w jelitach, ograniczając korzystne działanie tych produktów.

Sposoby na wykorzystanie kefiru i maślanki

Zarówno kefir, jak i maślankę można wykorzystać na wiele sposobów, nie tylko pijąc je „solo”. Świetnie sprawdzają się jako baza do koktajli owocowych, naleśników czy różnego rodzaju ciast, którym nadają wyjątkowo puszystą konsystencję. Maślanka doskonale sprawdzi się również jako składnik marynaty do mięsa. Dzięki niej mięso staje się bardziej kruche i delikatne.

Czytaj też:

Kefir bez mleka robię z wody. Po 2 dniach mam musujący i orzeźwiający napój z żywymi kulturami Czytaj też:

Wygląda jak kefir, ale nim nie jest. Dietetyczka wskazała jeden szczegół na etykiecie