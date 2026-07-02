Dietetyczka robi lody z serka wiejskiego zamiast śmietany. Wystarczą 2 składniki

Gdy na dworze panuje skwar, z chęcią sięgamy po lody. Zazwyczaj jednak wybieramy te ze sklepu lub z lodziarni. I choć są bardzo smaczne, równie pyszne lody możesz bez trudu przygotować samodzielnie w domu. Co więcej, będą one o wiele zdrowsze. Wbrew pozorom nie wymaga to dużo pracy ani czasu.

Przepis na zdrowe lody od dietetyczki

Dietetyczka Monika Czarnota-Słupianek opublikowała na Instagramie nagranie, w którym pokazała prosty sposób na przygotowanie pysznych, a jednocześnie zdrowych domowych lodów. Wystarczą tylko dwa składniki. Musisz zblendować serek wiejski ze świeżym mango pokrojonym na kawałki. Następnie przełożyć masę do pojemnika i zamrozić na około 1,5 godziny.

Te lody z serka wiejskiego i świeżego mango to świetna alternatywa dla wielu gotowych lodów dostępnych w sklepach. Zawierają tylko dwa naturalne składniki, dzięki czemu nie ma w nich sztucznych barwników, konserwantów ani syropu glukozowo-fruktozowego, które często znajdują się w produktach przemysłowych. Serek wiejski dostarcza wartościowego białka, które zwiększa uczucie sytości, a mango jest źródłem witamin, błonnika i naturalnej słodyczy. Dzięki temu deser jest nie tylko smaczny, ale także bardziej odżywczy i mniej przetworzony niż większość sklepowych lodów.

Zacznijmy od tego, że serek wiejski jest to pożywny produkt, bo jeden kubeczek serka wiejskiego o masie 200 g dostarcza 200 kalorii (...) Zawiera on bardzo wysokie ilości wysoce wartościowego białka. We wspomnianej porcji znajduje się niemal aż 25 gramów tego składnika – powiedział z kolei w opublikowanym materiale dietetyk dr Bartosz Kulczyński.

Przepis: Domowe lody Te lody są nie tylko zdrowe, ale też niezwykle smaczne. Kategoria Deser Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 1 Liczba kalorii 346 Składniki 200 g serka wiejskiego

1 dojrzałe mango Sposób przygotowania Przygotowanie mangoMango obierz, usuń pestkę i pokrój miąższ na kawałki. Blendowanie składnikówPrzełóż mango i serek wiejski do blendera. Zblenduj całość na gładką, kremową masę. MrożeniePrzelej masę do pojemnika odpowiedniego do mrożenia. Wstaw do zamrażarki na około 1,5 godziny.

Pomysły na inne domowe lody

Domowe lody można przygotować na wiele sposobów. Świetnie sprawdzą się m.in. banany, truskawki, maliny, borówki czy brzoskwinie – wystarczy zblendować je z jogurtem naturalnym, skyrem lub mlekiem kokosowym i wstawić do zamrażarki. Ciekawym pomysłem są także lody na bazie mrożonych bananów, które po zmiksowaniu z dodatkiem kakao, masła orzechowego lub wanilii zyskują wyjątkowo kremową konsystencję. To prosty sposób na pyszny deser bez zbędnych dodatków, a jednocześnie okazja do eksperymentowania z różnymi smakami i sezonowymi owocami.

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