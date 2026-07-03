Wrzuć 2 sztuki do wody. Odświeża i wspiera trawienie bez kalorii

Ta infuzowana woda może wspomóc organizm, ale nie wymaga specjalnego przygotowania ani dodatków. Trzeba tylko dać jej trochę czasu, by przeszła zapachem popularnej przyprawy.

Właściwości napoju z goździków

Ta aromatyczna przyprawa korzenna o słodkiej nucie jest znana ze swojego prozdrowotnego działania. Obfituje w antyoksydanty i inne bioaktywne związki, a tym olejek eteryczny zawierający eugenol. Badania sugerują, że niewielkie dawki goździków mogą wspierać wątrobę i pomagają stabilizować poziom cukru we krwi. Mogą ponadto zwalczać bakterie Helicobacter pylori, których obecność w żołądku jest powiązana z rozwojem wrzodów. Są to jednak wstępne wnioski i potrzeba badań na ludziach. Tymczasem woda goździkowa jest smacznym napojem na co dzień.

To raczej aromatyzowana woda z delikatnym efektem, a nie „kuracja”. W zimnej wodzie nie wyciąga się tyle eugenolu – podała dietetyczka dr Hanna Stolińska w opublikowanym przez siebie nagraniu. – Uwalniają się głównie lekkie olejki aromatyczne i związki wspierające trawienie.

Woda goździkowa na żołądek i jelita

Eugenol jest znany ze swojego działania przeciwbólowego i stosowany między innymi w stomatologii. Natomiast żucie goździka to stary domowy sposób na uśmierzenie bólu zęba. Jak wyjaśniła dr Stolińska, związek ten ma także działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne. Choć lepiej działa napar, poleca też napój przygotowany na zimno.

Jako delikatny dodatek może lekko wspierać trawienie, zmniejszać wzdęcia i odświeżać oddech. [To] dobra opcja, jeśli masz wrażliwy żołądek [czy] chcesz pić to codziennie – wyjaśniła dietetyczka.

Ekspertka podała też przepis na wodę goździkową. Należy wrzucić 1-2 goździki do 1 litra zimnej wody i odstawić na 4-8 godzin lub całą noc. Po napój warto sięgać w ciągu dnia, a po dobie sporządzić nową porcję. Tak przygotowanego płynu można używać również kosmetycznie, między innymi do przemywania twarzy. Jest lepszy do skóry normalnej i tłustej niż suchej, ale działa słabiej niż napar z goździków.

Środki ostrożności i przeciwwskazania do picia wody z goździkami

Choć związki z przyprawy słabo przenikają do wody bez podgrzewania, trzymane w niej wiele godzin oddają wiele swoich związków. Ponieważ nadmiar eugenolu szkodzi wątrobie, nie należy spożywać więcej niż 3 goździki na dobę. Dotyczy to całych sztuk zamiast wyciągu, ale lepiej zachować ostrożność.

Goździki w większej ilości mogą być niewskazane w ciąży i przy karmieniu piersią oraz niebezpieczne dla dzieci. A także wpływać na działanie leków przeciwzakrzepowych czy przeciwcukrzycowych. U niektórych osób mogą też wywołać reakcję alergiczną.

FAQ – najczęstsze pytania o wodę goździkową

Jakie właściwości prozdrowotne ma woda goździkowa?

Napój ten może wspomagać trawienie, zmniejszać wzdęcia oraz odświeżać oddech dzięki zawartości antyoksydantów i eugenolu. Związek ma działanie przeciwbakteryjne i przeciwzapalne, może też wspierać wątrobę.

Jak zrobić wodę goździkową?

Według przepisu należy wrzucić 1-2 goździki do 1 litra zimnej wody i odstawić na czas 4 do 8 godzin lub na całą noc. Napój najlepiej spożywać w ciągu dnia, a po upływie doby zaleca się przygotowanie świeżej porcji.

Czy istnieją przeciwwskazania do picia wody z goździkami?

Większe ilości goździków mogą być niewskazane dla dzieci, kobiet w ciąży oraz karmiących piersią. U niektórych osób eugenol wywoływać reakcje alergiczne. Nadmiar przyprawy może również wchodzić w interakcje z lekami przeciwcukrzycowymi i przeciwzakrzepowymi.

Czy wodę goździkową można stosować zewnętrznie na skórę?

Tak, płyn przygotowany na zimno może być używany kosmetycznie, na przykład do przemywania twarzy. Wskazuje się, że jest on bardziej odpowiedni dla cery normalnej i tłustej niż dla skóry suchej, choć wykazuje słabsze działanie niż napar z goździków.

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