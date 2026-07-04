To nie są zwykłe mielone. Jeden kotlet ma 117 kcal i ponad 10 g białka

Tradycyjne mielone są pyszne, ale niestety dość kaloryczne. Potrafią też mocno obciążyć żołądek. Na szczęście można tego uniknąć w bardzo prosty sposób. Zdradziła go dietetyczka Dominika Bauer. Ekspertka podzieliła się swoim patentem w mediach społecznościowych. Cały sekret tkwi w dokonaniu kilku prostych zmian w klasycznej recepturze. Te działania przynoszą realne efekty. Kotlety z przepisu specjalistki dostarczają niewielu kalorii i sporych ilości białka. Dzięki temu sycą na długo, nie wpływając negatywnie na układ pokarmowy. W jednym kotlecie znajdziemy tylko 117 kcal i ponad 10 gramów protein.

Kotlety mielone w wersji fit z przepisu dietetyczki

Bazą tych kotletów nie jest wieprzowina, lecz mięso z indyka. To właśnie ta zmiana pozwala na „podbicie” zawartości białka w mielonych. Dietetyczka jednak na niej nie poprzestaje. Dorzuca do masy jeszcze jedno źródło protein – fetę. Ponadto wzbogaca ją o szpinak i pieczarki. Wszystkie te składniki wpływają nie tylko na wartości odżywcze przysmaków, ale także ich strukturę. Sprawiają, że są bardziej soczyste. Zyskują też więcej smaku i aromatu.

Wskazówka: Dietetyczne kotlety mielone możesz też przygotować w piekarniku. Przysmaki powinny spędzić około 25 minut w temperaturze 180 stopni Celsjusza.

Przepis: Dietetyczne kotlety mielone Świetnie smakują i nie tuczą. Spróbuj! Kategoria Danie główne Rodzaj kuchni Tradycyjna Czas przygotowania 10 min. Czas gotowania 20 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 200 w każdej porcji Składniki 300 gramów mielonego mięsa z indyka

50 gramów parmezanu

1 jajko Dodatkowo: ulubione przyprawy (opcjonalnie) Sposób przygotowania Szykowanie składnikówZetrzyj ser na tarce. Robienie masy na kotletyDo mięsa, dodaj jajko, ser i ulubione przyprawy. Wymieszaj wszystkie składniki. Dokładnie wyrób masę. Formowanie i gotowanie kotletówZwilż dłonie, nabieraj porcje mięsa i formuj kotlety dowolnej wielkości. Gotuj je ok. 20 minut w parowarze lub w garnku z wkładem do gotowania na parze. W połowie gotowania obróć kotlety na drugą stronę.

Kotlety ze szpinakiem i fetą – propozycja podania

Gotowe kotlety możesz podawać w towarzystwie prostej mizerii z chrupiących ogórków z dodatkiem koperku. Taki odświeżający „duet” świetnie przełamuje wyrazisty smak mięsa, Nic nie stoi również na przeszkodzie, by sięgnąć po sos. Zrezygnuj z ciężkich, zawiesistych dipów na bazie mąki. Postaw na lżejsze rozwiązania, na przykład gęsty jogurt grecki połączony z wyciśniętym ząbkiem czosnku i odrobiną soku z cytryny. Dobrze sprawdzi się też wysokiej jakości passata doprawiona ulubionymi ziołami (oregano, bazylią, rozmarynem itp.).

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