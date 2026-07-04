Ma ponad 4 razy więcej potasu niż banan. Ta przekąska wspiera serce i jelita

Optymalna podaż potasu ma niebagatelne znaczenie dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. Pierwiastek ten odpowiada między innymi za właściwą kurczliwość mięśni, zachowanie miarowego rytmu serca i sprawnie działający układ nerwowy. Nasila też wydalanie sodu wraz z moczem. Łagodzi napięcie ścian naczyń krwionośnych, a w rezultacie wpływa na obniżenie ciśnienia tętniczego. Właśnie dlatego warto zadbać o jego udział w codziennej diecie i włączyć do jadłospisu pewne niepozorne owoce, o których zwykle zapominamy.

Te owoce mają więcej potasu niż banany

W bananach znajdziemy około 358 mg potasu w 100 gramach. Suszona marakuja wygrywa z nim w przedbiegach. Dostarcza od 1000 do nawet 1500 mg związku we wskazanej wcześniej porcji. Pozostawia też w tyle inne osławione przysmaki, na przykład awokado, które zawiera około 485-600 mg potasu w 100 gramach. Na wspomniany wynik wpływa oczywiście proces pozbawiania owoców wody. Prowadzi bowiem do „zagęszczenia” składników odżywczych i mikroelementów obecnych w produktach.

Inne właściwości suszonej marakui

O wyjątkowości marakui decyduje również wysoka zawartość błonnika, w tym przede wszystkim frakcji nierozpuszczalnej, która działa w układzie pokarmowym jak „miotełka” i odgrywa kluczową rolę w prawidłowej pracy jelit. Stymuluje ich perystaltykę, zwiększa objętość stolca i zmiękcza masy kałowe. W efekcie ułatwia oraz przyspiesza wypróżnianie, skracając czas pasażu jelitowego. Zmniejsza ryzyko występowania zaparć oraz innych dolegliwości gastrycznych.

Suszona marakuja w codziennej diecie

Warto pamiętać, że potas powinien być pozyskiwany z różnych źródeł – nie tylko owoców, ale również innych artykułów spożywczych, takich jak na przykład nasiona roślin strączkowych, pestki dyni, orzechy czy kakao. Rekomendowane dzienne spożycie (RDA) tego pierwiastka dla osób dorosłych wynosi około 3500 mg (bądź 4000 mg w zależności od specyficznych wytycznych).

Nie zapominaj też o innej ważnej kwestii – suszona marakuja, podobnie jak inne bakalie, zawiera sporo cukrów prostych. Dlatego trzeba sięgać po nią z umiarem (około 3-4 sztuki dziennie). Ich nadmiar w diecie może bowiem bardziej zaszkodzić organizmowi niż pomóc.

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