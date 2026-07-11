Te nasiona mają nawet 4 razy więcej żelaza niż wołowina. Jest jeden haczyk

Żelazo pełni w organizmie jedną z kluczowych ról, bo uczestniczy w transporcie tlenu. Jest składnikiem hemoglobiny – czyli białka obecnego w czerwonych krwinkach, które przenosi tlen z płuc do tkanek – a także mioglobiny. Ta pomaga magazynować i wykorzystywać tlen w mięśniach. Pierwiastek wpływa na, wydolność, koncentrację i ogólny poziom energii. Bierze też udział w procesach metabolicznych. Ma znaczenie dla prawidłowej pracy układu odpornościowego. Dlatego warto zadbać o to, by nie zabrakło go w codziennej diecie. Jednym ze źródeł tego cennego mikroelementu mogą być niepozorne przekąski. Sprawdź, w czym dokładnie tkwi ich sekret.

Te nasiona mają więcej żelaza niż wołowina

Produktem, który dostarcza sporych dawek żelaza jest sezam i batoniki przygotowane na jego bazie. Jego cenne właściwości wzięli „pod lupę” chińscy naukowcy, a swoje spostrzeżenia zawarli w jednym z artykułów opublikowanych na łamach czasopisma „Nutrients” w 2022 roku. Zauważyli, że w stugramowej porcji nasion sezamu znajdziemy nawet 14,6 mg żelaza. Dla porównania taka sama ilość wołowiny ma do 3,5 mg związku, czyli ponad 4 razy mniej. Warto jednak podkreślić, że zawartość żelaza w sezamie może różnić się w zależności od ich odmiany, stopnia przetworzenia czy warunków, w jakich były uprawiane.

Należy zwrócić uwagę na jeszcze jedną istotną kwestię – biodostępność omawianego pierwiastka, a dokładniej mówiąc to, ile związku organizm jest w stanie realnie wykorzystać. Sezam ma w składzie żelazo niehemowe, a wołowina – hemowe. Związek pochodzenia roślinnego jest z reguły gorzej przyswajany niż ten z produktów odzwierzęcych. Choć można poprawić wchłanianie żelaza niehemowego. Wystarczy połączyć je ze źródłem witaminy C. Dobrze sprawdzą się na przykład owoce jagodowe.

Inne właściwości sezamu

Sezam bywa określany mianem skarbnicy składników odżywczych. Nie bez powodu. Znajdziemy w nim bowiem mnóstwo cennych związków ważnych dla prawidłowego funkcjonowania organizmu. I nie chodzi wyłącznie o wspomniane już żelazo. „Nasiona sezamu są bogate w tłuszcz, białko, minerały, witaminy i błonnik pokarmowy. Olej sezamowy, który jest uzyskiwany tradycyjnymi metodami produkcji oleju, jest bogaty w nienasycone kwasy tłuszczowe, witaminy rozpuszczalne w tłuszczach, aminokwasy itp. Badania wykazały, że nasiona sezamu zawierają 21,9% białka i 61,7% tłuszczu oraz są bogate w minerały” – podkreślają autorzy przywołanej wcześniej pracy.

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