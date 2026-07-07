Dietetyk wskazał najlepszą wodę z Lidla. Kosztuje grosze, a działa jak naturalny suplement

Woda powinna stanowić podstawę naszego codziennego nawodnienia. Szczególnie latem, gdy wysokie temperatury powodują zwiększoną utratę płynów wraz z potem, regularne picie wody pomaga utrzymać odpowiedni poziom płynów w organizmie, wspiera koncentrację, energię i dobre samopoczucie.

Najlepsza woda z Lidla

Wbrew pozorom wcale nie jest obojętne to, po jaką wodę sięgamy. Dietetyk dr n. med. i n. o zdr. Arkadiusz Matras z kanału „DietetykNieNaŻarty” opublikował w sieci nagranie, w którym wyjaśnił, jaka woda będzie najlepszym zakupem w Lidlu.

Najlepszą wodą z Lidla, która kosztuje 2,99 zł, jest Muszynianka. Ma dużo magnezu (128,3 mg/l) i wapnia (208 mg/l) – powiedział.

Jest to więc potężna dawka zdrowia. Magnez odpowiada za redukcję stresu, prawidłową pracę serca i mięśni oraz brak skurczów. Taka ilość w litrze wody pozwala pokryć sporą część dziennego zapotrzebowania. Z kolei wapń to fundament mocnych kości i zębów, ale też kluczowy element dbający o prawidłowe krzepnięcie krwi i działanie układu nerwowego.

Muszynianka to woda wysokozmineralizowana – jej ogólna mineralizacja to aż około 1800–1900 mg/l. Pijąc ją, realnie suplementujesz organizm.

Ile wody dziennie pić

Odpowiednie nawodnienie organizmu jest ważne każdego dnia, niezależnie od tego, czy na zewnątrz panuje upał, chłód, deszcz czy wiatr. Warto też pamiętać o regularnym piciu wody, ponieważ pragnienie nie zawsze pojawia się od razu, gdy organizm jej potrzebuje. Jest to już sygnał o tym, że organizm jest odwodniony.

Dziennie mężczyźni powinni pić 2,5 litra wody, czyli 10 pełnych szklanek, a kobiety – 2 litry wody, czyli 8 pełnych szklanek. Jednak indywidualne zapotrzebowanie zależy nie tylko od płci, ale także wieku, wagi, temperatury otoczenia i aktywności fizycznej. W czasie intensywnego wysiłku i upałów należy pić nawet do 4–5 litrów na dobę – podaje serwis Ministerstwa Zdrowia i Narodowego Funduszu Zdrowia.

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