Zanim wbijesz nóż w arbuza, zrób jedną rzecz. Bosacka ostrzega przed częstym błędem

Arbuz to jeden z najchętniej kupowanych letnich przysmaków. Trudno się temu dziwić, bo świetnie smakuje i nawadnia. Doskonale sprawdza się jako szybka przekąska i nie wymaga żadnych specjalnych zabiegów kulinarnych. Warto jednak wykonać pewną prostą czynność, zanim trafi „pod nóż” i na talerze. Większość osób o niej zapomina, a to błąd. Popełniała go często również Katarzyna Bosacka. Teraz ostrzega: nie lekceważcie tego.

Pokrojenie arbuza przed jedzeniem to nie wszystko

Ekspertka wskazuje, że należy myć owoc przed pokrojeniem go na mniejsze kawałki. Ta czynność brzmi banalnie, ale ma bardzo duże znaczenie. „Arbuz rośnie na ziemi, jest transportowany, dotykany przez wiele osób i leży na sklepowych półkach. Jeśli przekroicie go bez wcześniejszego umycia, wszystko, co znajduje się na skórce, może trafić do środka razem z nożem” – wyjaśnia dziennikarka w jednym z materiałów opublikowanych w mediach społecznościowych.

Mycie arbuzów ma jedną podstawową zaletę. Pozwala usunąć różne zanieczyszczenia obecne na powierzchni arbuza, między innymi kurz i brud. Usuwa ponadto część środków ochrony roślin, choć oczywiście nie eliminuje ich całkowicie. „Owoce te są pryskane pestycydami chroniącymi je przed grzybami, pleśniami czy szkodnikami” – dodaje Katarzyna Bosacka.

Zastosowanie arbuza w kuchni

Arbuz ma w kuchni znacznie więcej zastosowań, niż mogłoby się wydawać. Najczęściej jemy go po prostu pokrojonego w plastry lub kostkę, ale świetnie sprawdza się też jako składnik lekkich, letnich sałatek. Doskonale łączy się ze słonym serem feta, mozzarellą, rukolą, miętą, ogórkiem, oliwą i sokiem z limonki, tworząc orzeźwiającą i sycącą przekąskę, która nie obciąża żołądka.

Można przygotować z niego także smoothie, lemoniady i domowe desery bez dodatku dużej ilości cukru. Arbuz dobrze smakuje również w wersji wytrawnej – po krótkim grillowaniu zyskuje ciekawy, lekko karmelowy smak i pasuje do dań z drobiem, rybą lub serem halloumi. Jego soczysty miąższ to idealna baza sals i sosów.

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