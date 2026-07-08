Polacy je omijają, a szkoda. Te nasiona pomagają jelitom i sprzyjają odchudzaniu

Szukając sposobów na zrzucenie nadprogramowych kilogramów często dajemy się wciągnąć w pułapkę wymyślnych diet i egzotycznych, drogich superfood. Tymczasem w redukcji masy ciała skutecznie pomóc może pewien zapomniany i niedoceniany produkt. Rzadko gości na polskich stołach, a warto sięgać po niego jak najczęściej. Badacze nie mają co do tego wątpliwości. Sprawdź, co włączyć do jadłospisu.

Ten produkt świetnie wspiera jelita

Badacze zwracają coraz większą uwagę na korzyści płynące z regularnego jedzenia czarnej fasoli. Ciemna barwa nasion to zasługa potężnej dawki polifenoli, które w połączeniu z tak zwaną skrobią oporną tworzą wręcz idealną pożywkę dla mikrobioty. Ten duet przechodzi przez żołądek niemal w nienaruszonym stanie, by dopiero w okrężnicy nakarmić dobroczynne szczepy bakterii. Te zaś biorą udział w produkowaniu krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych (SCFA), w tym zbawiennego kwasu masłowego, który wzmacnia barierę jelitową.

Ogólnie rzecz biorąc, zarówno biała fasola, jak i czarna fasola poprawiały podstawowe funkcjonowanie środowiska jelita grubego poprzez zmianę struktury i aktywności społeczności mikroorganizmów oraz wspieranie integralności i funkcji bariery jelitowej. Efekty te mogą okazać się korzystne w łagodzeniu chorób związanych z jelitami – czytamy w artykule kanadyjskich naukowców opublikowanym na łamach czasopisma „The Journal of Nutritional Biochemistry” w sierpniu 2017 roku.

Czarna fasola i jej wpływ na odchudzanie

Czarna fasola może wspierać odchudzanie przede wszystkim dlatego, że łączy dwa składniki ważne dla sytości: błonnik i białko. W 100 g ugotowanej czarnej fasoli znajduje się około 8,7 g błonnika i 8,9 g białka. Taki skład sprawia, że posiłek z nasionami w składzie dłużej wypełnia żołądek, wolniej się trawi i może ograniczać ochotę na Nie oznacza to jednak, że sama fasola „odchudza” – działa raczej jako sprzymierzeniec diety redukcyjnej, bo ułatwia kontrolowanie masy ciała.

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