Od dzisiaj w Lidlu kawa 60 proc. taniej i hit za 1,99 zł. Dla wszystkich, ale są limity

W Lidlu obowiązuje teraz naprawdę korzystna promocja na wszystkie kawy. Co więcej, dotyczy ona wszystkich dostępnych marek. Można zaoszczędzić aż 60 proc. na każdym drugim produkcie, ale należy się spieszyć, ponieważ oferta trwa tylko przez trzy dni. Będąc na zakupach w tym supermarkecie, zwróć uwagę też na masło. Dostaniesz je teraz w naprawdę atrakcyjnej cenie.

Promocja na kawę w Lidlu

Ta oferta promocyjna w sklepach Lidl obowiązuje od czwartku, 9 lipca, do soboty, 11 lipca. Dotyczy ona wszystkich kaw dostępnych w asortymencie. Można ze sobą dowolnie miksować rodzaje i marki.

Główny rabat polega na tym, że przy zakupie dwóch produktów drugi, tańszy produkt otrzymasz aż o 60% taniej. Aby skorzystać z tej zniżki, konieczne jest aktywowanie odpowiedniego kuponu w aplikacji Lidl Plus oraz zeskanowanie jej przy kasie podczas zakupów. Obowiązuje tutaj limit ilościowy, który wynosi maksymalnie 4 opakowania na jeden kupon. Szczegółowe informacje oraz warunki tej promocji można znaleźć bezpośrednio w aplikacji mobilnej sklepu.

Wśród produktów objętych promocją znajdują się kawy ziarniste, mielone oraz rozpuszczalne tak popularnych marek, jak Lavazza, Jacobs, Kimbo, Segafredo, Tchibo, Nescafé, MK Café czy marka własna Bellarom.

Promocja na masło

To jednak nie koniec świetnych ofert w tym supermarkecie. Warta uwagi jest także promocja na masło ekstra 83% marki Pilos w opakowaniu 200 g. Obowiązuje od piątku 10.07 do soboty 11.07. Aby skorzystać z oferty i kupić masło aż 60% taniej, należy spełnić dwa warunki: zakupić dokładnie trzy opakowania oraz aktywować specjalny kupon w aplikacji Lidl Plus, a następnie zeskanować ją przy kasie. Przy zakupie trzech sztuk cena za jedno opakowanie spada z regularnych 4,99 zł do promocyjnych 1,99 zł. Warto pamiętać, że promocja objęta jest limitem wynoszącym maksymalnie 3 opakowania na jeden kupon.

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