Poprawia zdrowie jelit i ma 3 razy mniej kalorii niż cukier. Genialny dodatek do kawy

Kawa sama w sobie, spożywana w odpowiednich ilościach, może być wartościowym elementem zdrowej diety. Jest bogata w naturalne przeciwutleniacze, a badania wskazują, że umiarkowane jej picie może wspierać koncentrację, poprawiać samopoczucie oraz korzystnie wpływać na funkcjonowanie organizmu. Warto jednak pamiętać, że sposób przygotowania kawy i dodatki, których używamy, mają duże znaczenie dla jej wartości odżywczej.

Zdrowy dodatek do kawy

Jednym z takich zdrowych dodatków do kawy jest inulina. Tak naprawdę wiele osób nigdy o niej nie słyszało. Jest to naturalny błonnik pokarmowy występujący m.in. w cykorii, topinamburze i cebuli. Można też kupić go w formie gotowego proszku przez internet.

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński zauważył, że inulina jest produktem niskokalorycznym – dostarcza niemal 3-krotnie mniej kalorii niż cukier stołowy. Co więcej, cechuje się ona naturalną słodyczą, a więc może sprawdzić się także jako zamiennik cukru.

Przede wszystkim inulina jest wielkim sprzymierzeńcem jelit. Dla przykładu usprawnia ona perystaltykę jelit i przeprowadzone badania jednoznacznie dowiodły, że pomaga przeciwdziałać przewlekłym zaparciom – powiedział.

Ekspert powołał się na badanie pod tytułem „Effectiveness of inulin intake on indicators of chronic constipation: a meta-analysis of controlled randomized clinical trials”. Specjalista dodał, że aby osiągnąć taki zadowalający efekt w przypadku zaparć, należy spożywać inulinę w ilości od 3 do 15 gramów dziennie.

Inulina działa jako prebiotyk – stanowi pożywkę dla korzystnych bakterii jelitowych, wspierając zdrowie mikrobioty, prawidłowe trawienie oraz pracę układu pokarmowego.

W 2022 roku zespół międzynarodowych badaczy opublikował obszerne badanie naukowe, w którym potwierdził, że regularne dostarczanie inuliny sprzyja korzystnemu zwiększaniu liczebności bakterii z rodzaju Bifidobacterium – wyjaśnił.

Chodzi o badanie pod tytułem „Effect of chicory-derived inulin-type fructans on abundance of Bifidobacterium and on bowel function: a systematic review with meta-analyses”.

Pozostałe właściwości inuliny

Oprócz działania prebiotycznego wykazuje szereg innych korzystnych właściwości. Może wspierać utrzymanie prawidłowego poziomu glukozy we krwi poprzez spowalnianie opróżniania żołądka i wpływ na poposiłkową odpowiedź glikemiczną. Inulina zwiększa również uczucie sytości, co może ułatwiać kontrolę apetytu i wspierać utrzymanie prawidłowej masy ciała.

Regularne spożywanie inuliny korzystnie działa też na ciśnienie tętnicze. Dodatkowo poprawia biodostępność niektórych składników mineralnych, zwłaszcza wapnia i magnezu, co może korzystnie wpływać na zdrowie kości.

Inulinę najlepiej spożywać w ilości około 10 do 20 gramów dziennie, czyli jest to 1–2 łyżeczki czystego proszku – podsumował ekspert.

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