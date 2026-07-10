GIS ostrzega przed znanym suplementem. Nie używaj tych partii, wykryto Salmonellę

Komunikat Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy suplementu diety w saszetkach przeznaczonego do przygotowania naparu. GIS przekazał, że zgodnie z oceną ekspertów produkt może stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumentów, dlatego osoby, które mają go w domu, powinny sprawdzić opakowanie.
GIS ostrzega przed suplementem Verdin Fix
Ostrzeżenie dotyczy produktu: Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, 20 saszetek (36 g), produkowanego przez USP Zdrowie Sp. z o.o.
Wycofywane są dwie partie:
- L:26/077P,
- L:26/068N.
Data minimalnej trwałości obu partii to 31.03.2028.
Według informacji przekazanych przez Główny Inspektorat Sanitarny obecność Salmonella spp. wykryto podczas badań właścicielskich. Po otrzymaniu wyników producent podjął prewencyjną decyzję o dobrowolnym wycofaniu wskazanych partii z obrotu i wstrzymał dalsze dostawy z magazynu.
Nie używaj produktu z tych partii
GIS zaleca, aby nie spożywać suplementu objętego komunikatem. Osoby, które kupiły Verdin Fix Kompozycja 6 ziół, powinny sprawdzić numer partii znajdujący się na opakowaniu.
Jak wyjaśnia GIS, ryzyko dla konsumentów dotyczy szczególnie sytuacji, gdy bakterie Salmonella zostaną przeniesione na dłonie lub inne powierzchnie podczas kontaktu z produktem. Jednocześnie wskazano, że przygotowanie naparu zgodnie z instrukcją na opakowaniu istotnie ogranicza ryzyko narażenia na żywe bakterie w gotowym naparze.
W przypadku wystąpienia objawów zatrucia pokarmowego po spożyciu produktu należy skontaktować się z lekarzem.
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