GIS ostrzega przed makiem z Dino. Tej partii nie należy spożywać

Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy produktu sprzedawanego w sklepach Dino. Klienci powinni sprawdzić numer partii P-5849/01 oraz datę minimalnej trwałości.

Mak niebieski Bakaliowy Targ 500 g z sieci Dino

GIS podał, że przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium stwierdzono w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena ryzyka została przygotowana przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Zgodnie z nią spożycie produktu o wskazanym numerze partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.

Dane produktu objętego ostrzeżeniem:

produkt: Mak niebieski, 500 g,

marka: Bakaliowy Targ,

numer partii: P-5849/01,

data minimalnej trwałości: 05.2027,

wyprodukowano w UE dla: Dino Polska S.A. z Krotoszyna,

producent: ROS-SWEET Sp. z o.o. z Łańcuta,

sieć sprzedaży: markety Dino.





Tej partii maku nie należy spożywać

GIS jasno zaleca, aby nie spożywać wskazanej partii produktu. Dino Polska zablokowało produkt do wydania z centrów dystrybucyjnych i wycofało go ze sprzedaży w marketach należących do sieci. Firma poinformowała także klientów o niebezpiecznym produkcie.

ROS-SWEET przekazał sieci Dino informację o konieczności wycofania wskazanej partii maku z rynku i jej utylizacji. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania produktu.

Jeżeli masz w domu Mak niebieski Bakaliowy Targ 500 g, sprawdź opakowanie. Produktu z numerem partii P-5849/01 i datą minimalnej trwałości 05.2027 nie należy spożywać.

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Alkaloidy opium w określonej partii maku niebieskiego”, 13 lipca 2026 roku.

Czytaj też:

GIS ostrzega przed znanym suplementem. Nie używaj tych partii, wykryto Salmonellę Czytaj też:

Pilna decyzja GIF o leku na schizofrenię. Wszystkie serie objęte zakazem