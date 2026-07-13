GIS ostrzega przed makiem z Dino. Tej partii nie należy spożywać

Ostrzeżenie Głównego Inspektoratu Sanitarnego dotyczy produktu sprzedawanego w sklepach Dino. Klienci powinni sprawdzić numer partii P-5849/01 oraz datę minimalnej trwałości.
Mak niebieski Bakaliowy Targ 500 g z sieci Dino
GIS podał, że przekroczenie najwyższego dopuszczalnego poziomu alkaloidów opium stwierdzono w wyniku kontroli urzędowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Ocena ryzyka została przygotowana przez ekspertów Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Zgodnie z nią spożycie produktu o wskazanym numerze partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.
Dane produktu objętego ostrzeżeniem:
- produkt: Mak niebieski, 500 g,
- marka: Bakaliowy Targ,
- numer partii: P-5849/01,
- data minimalnej trwałości: 05.2027,
- wyprodukowano w UE dla: Dino Polska S.A. z Krotoszyna,
- producent: ROS-SWEET Sp. z o.o. z Łańcuta,
- sieć sprzedaży: markety Dino.
Tej partii maku nie należy spożywać
GIS jasno zaleca, aby nie spożywać wskazanej partii produktu. Dino Polska zablokowało produkt do wydania z centrów dystrybucyjnych i wycofało go ze sprzedaży w marketach należących do sieci. Firma poinformowała także klientów o niebezpiecznym produkcie.
ROS-SWEET przekazał sieci Dino informację o konieczności wycofania wskazanej partii maku z rynku i jej utylizacji. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują proces wycofywania produktu.
Jeżeli masz w domu Mak niebieski Bakaliowy Targ 500 g, sprawdź opakowanie. Produktu z numerem partii P-5849/01 i datą minimalnej trwałości 05.2027 nie należy spożywać.
Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, „Ostrzeżenie publiczne dotyczące żywności: Alkaloidy opium w określonej partii maku niebieskiego”, 13 lipca 2026 roku.
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