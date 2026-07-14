Nie woda nawadnia najlepiej. Dietetyczka wskazuje zaskakującego lidera

Regularne uzupełnianie płynów to podstawa, niezależnie od pogody panującej za oknem. Gdy wody w organizmie zaczyna brakować, pojawia się wiele niepokojących objawów, między innymi rozdrażnienie, bóle głowy, senność i spadek koncentracji. Nawet niewielkie deficyty mogą zaburzyć pracę narządów wewnętrznych. Dietetyczka Zuzanna Zwolińska pokazała, co włączyć do codziennej diety, by temu zapobiec. Stworzyła ranking produktów, które nawadniają najlepiej. To zestawienie może być sporym zaskoczeniem dla wielu osób.

Najlepsze sposoby na nawodnienie organizmu

Na ostatnim – piątym – miejscu specjalistka umieściła arbuz. Owoc w ponad 90 procentach składa się z wody. Kryje też w sobie potas, który jest cennym elektrolitem. W dodatku dostarcza naturalnych cukrów. Związki te – jak podkreśla ekspertka – wspierają nawodnienie po wysiłku fizycznym. Na czwartej pozycji uplasował się świeży zielony ogórek. Zawiera 95 procent wody, a jednocześnie ma tylko 14 kcal. „Oczko” wyżej wylądował kefir.

Dzięki zawartości wody, sodu, potasu i białka nawadnia skuteczniej niż wiele napojów. Dodatkowo dostarcza żywych kultur bakterii, które wspierają zdrowie jelit – zaznaczyła Zuzanna Zwolińska w opublikowanym nagraniu.

Drugie miejsce zajęła woda. Jest najlepszym wyborem na co dzień i powinna stanowić podstawę nawodnienia. Inny produkt wypełnia to zadanie skuteczniej i to do niego należy zaszczytne miano lidera. Gości w wielu kuchniach, ale mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jakie ma właściwości.

Co nawadnia najlepiej zdaniem dietetyczki?

Na pierwsze miejsce w rankingu specjalistki trafiło mleko. Swoją pozycję zawdzięcza wyjątkowemu składowi, „Zawiera wodę, elektrolity i białko, dzięki czemu płyny na dłużej są zatrzymywane w organizmie” – wyjaśniła Zuzanna Zwolińska w udostępnionym materiale. Warto podkreślić, że ten nabiał dostarcza organizmowi również innych cennych związków, takich jak na przykład witaminy A, D, E i K, a także wapń.

Czytaj też:

Kranówka zamiast wody z butelki? Dietetyk stawia sprawę jasno, ale jest „haczyk” Czytaj też:

Dietetyk wskazał najlepszą wodę z Lidla. Kosztuje grosze, a działa jak naturalny suplement