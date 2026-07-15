Ten napój budzi mnie jak kawa i wspiera metabolizm. Nie przepłacam w lokalu, robię sama

Zielona herbata z mlekiem zamiast kawy? Czemu nie! Oprócz naturalnej kofeiny ma wysoki poziom prozdrowotnych związków. Zamiast jednak zdawać się na gotowe produkty, lepiej zrobić ją w samodzielnie. Choć jest też wersja podawana na ciepło, latem najlepiej sprawdza się napój z lodem.

Matcha a zielona herbata

Matcha to jeden z rodzajów zielonej herbaty, ale inny niż wszystkie. Nie są to liście przeznaczone do zaparzania, tylko zrobiony z nich proszek. Wypija się go razem z napojem, przez co jest tak zdrowy. Dodatkowo są to specjalnie pozyskiwane, młode listki, zacieniane przed zbiorem i odpowiednio przetwarzane. Dzięki temu matcha ma intensywny zielony kolor. Wynika z wysokiej zawartości chlorofilu, ale obok niego występują jeszcze silniejsze antyoksydanty. To katechiny, słynne ze swojego korzystnego działania.

Oprócz tego matcha działa pobudzająco. Jak podaje portal Szkoły Medycznej Uniwersytetu Harvarda, zawiera więcej kofeiny niż zielona herbata – 38-89 mg w 240 ml w porównaniu do 23-49 mg. Wciąż jest jej mniej niż w identycznej porcji kawy bez dodatków (100-120 mg). Tak samo, jak w przypadku małej czarnej, trzeba unikać nadmiaru tej herbaty. Najczęściej polecana dawka dzienna to 4 g proszku, przy czym tolerancja może się różnić w zależności od osoby.

Matcha latte nie zawsze jest zdrowa

Napój z matchy i mleka można już zamówić w kawiarni, kupić w kartonie czy przyrządzić z gotowego miksu z wodą. Przyjrzałam się tym produktom i stwierdziłam, że działanie zielonej herbaty niweluje wiele niezdrowych dodatków.

W napojach kawiarnianych stosuje się gotowe syropy, które oprócz cukrów mogą zawierać też konserwanty. Nie jest to przy tym tania przyjemność, bo porcja kosztuje około 25 złotych. Natomiast w składzie mleka roślinnego oprócz kokosa i soi znalazłam tylko 0,5% matchy. Tymczasem jej poziom w zdrowej wersji domowej wynosi zwykle 1,5-2,5%. Są tam także: cukier, aromaty i stabilizatory, takie jak guma gellan oraz fosforany, które są znane z niekorzystnego wpływu na gospodarkę wapniem.

Nie lepiej jest w komercyjnych mieszankach w proszku, gdzie obok składników mlecznych występują cukier, syrop glukozowy, oleje roślinne i fosforany potasu. O lepszy skład dbają producenci matchy, którzy unikają niepotrzebnych dodatków. To jednak wciąż nie jest to, co można uzyskać, łącząc dwa składniki na świeżo. Taka wersja działa najlepiej na organizm.

Obniża ciśnienie i cholesterol, wspiera koncentrację

Picie matchy może wspierać ochronę przed chorobami układu krążenia i metabolicznymi. Jak podali eksperci harwardzcy, jej związki działają przeciwzapalnie, a także mogą zwiększać wrażliwość komórek na insulinę. Natomiast aminokwas o nazwie L-teanina poprawiał w testach uważność i zdolność koncentracji.

Metaanaliza opublikowana w European Journal of Nutrition wykazała, że przeciwutleniacze zwane katechinami, zawarte w zielonej herbacie, pomagają obniżyć ciśnienie krwi i poziom LDL (złego cholesterolu). Rutyna, bioflawonoid występujący w matchy, również przyczynia się do tych efektów – czytamy w publikacji uniwersytetu.

Jak dodaje dietetyczka Agnieszka Kubasińska, znana jako „Insulinowa Aga”, zielona herbata może hamować wytwarzanie glukozy w wątrobie, które ma miejsce w przypadku insulinooporności wątrobowej. Podkreśla przy tym, że efekty zależą od stanu metabolicznego danej osoby. Zachęca jednak, by pamiętać o napoju i podaje prosty przepis. Pacjentom z zaburzeniami glikemii zaleca, by pić go po posiłku. Zawiera mleczko roślinne, które ma wpływ na jej wahania. W zaproponowanej recepturze zmieniłam tylko kolejność kroków. Lód dodaję na końcu do gotowego latte, bo tak łatwiej je dosmaczyć.

Przepis: Matcha latte Napój ze sproszkowanej zielonej herbaty z delikatną pianką. Kategoria Napój Rodzaj kuchni Międzynarodowa Czas przygotowania 5 min. Liczba porcji 2 Liczba kalorii 55 w każdej porcji Składniki 2 łyżeczki matchy (4-6 g)

100 ml wody o temperaturze 70-80 stopni Celsujsza

400 ml napoju migdałowego bez cukru typu barista

erytrytol do smaku

kostki lodu Sposób przygotowania Rozpuszczanie matchyZalej proszek gorącą wodą i połącz składniki miotełką do matchy, spieniaczem do mleka lub małą trzepaczką. Rozlej do szklanek. Mieszanie napojuDolej do szklanek napój migdałowy (możesz go najpierw spienić) i w razie potrzeby dodaj do smaku erytrytol. Dopełnij kostkami lodu.

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