Jedz jak najczęściej, póki trwa sezon. Chroni serce i ma tylko 21 kcal w 100 g

Latem warto jak najczęściej sięgać po sezonowe warzywa i owoce, ponieważ są wtedy najsmaczniejsze, najbardziej aromatyczne i pełne wartości odżywczych. To doskonałe źródło witamin, minerałów oraz błonnika, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Sezonowe produkty są również świeższe, często pochodzą od lokalnych producentów, dzięki czemu zachowują więcej cennych składników.

Właściwości botwiny

Niedocenianym polskim skarbem bez wątpienia jest botwina. Ta roślina kojarzy nam się głównie z chłodnikiem, który się z niej przygotowuje, lub zupą zwaną botwinką. Jest ona bogata między innymi w związki o charakterze przeciwnowotworowym, ma również właściwości przeciwzapalne. W 100 g świeżej botwiny znajdziemy też 3,7 g błonnika pokarmowego, 117 mg wapnia, 2,57 mg żelaza oraz 70 mg magnezu. Zawiera również witaminy A, C, K oraz witaminy z grupy B. W 100 g jest 21-23 kcal, więc idealnie sprawdzi się też dla osób na diecie odchudzającej.

Botwina jest również źródłem antyoksydantów, w tym barwników betalainowych, które pomagają chronić komórki przed stresem oksydacyjnym. Zawarte w niej azotany z kolei korzystnie wpływają na funkcjonowanie układu krążenia, wspierając prawidłowe ciśnienie tętnicze i wydolność naczyń krwionośnych.

Sposoby na wykorzystanie botwiny

Z botwiny można przyrządzić wspomniane już zupy, ale nie tylko. Zrobisz z niej też pyszne pesto. Wystarczy połączyć ją z oliwą z oliwek, czosnkiem, odrobiną startego cheddaru i prażonym słonecznikiem.

Sprawdzi się też jako dodatek do różnych dań, koktajli. Można ją także dodać do sałatek, tart, omletów albo zapiekanek. Botwina dobrze komponuje się z nabiałem, na przykład jogurtem, śmietaną czy serem, a także z ziołami i świeżymi warzywami.

Kto nie powinien jeść botwiny?

Większość osób bez obaw może jeść botwinę, jednak ostrożność powinni zachować ci, którzy mają problemy z nerkami lub są podatni na powstawanie kamieni nerkowych. Wynika to z faktu, że roślina ta zawiera szczawiany.

Osoby przyjmujące leki wpływające na poziom potasu również powinny skonsultować swoją dietę z lekarzem, ponieważ liście buraka mogą zawierać sporo tego składnika. W przypadku alergii lub nietolerancji na buraki należy unikać spożywania botwiny.

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