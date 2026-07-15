Masz te lody z Lidla? GIS ostrzega przed 4 partiami. Oddasz je bez paragonu

Ostrzeżenie dotyczy lodów proteinowych Gelatelli Dubai Style Chocolate w opakowaniach po 500 ml. Lidl i dystrybutor Motido GmbH wycofują wskazane partie ze sprzedaży oraz od konsumentów.

Tych partii lodów dotyczy ostrzeżenie GIS

Osoby, które kupiły lody Gelatelli Dubai Style Chocolate, powinny sprawdzić numer partii i datę minimalnej trwałości umieszczone na opakowaniu. Wycofywane są produkty oznaczone następującymi danymi:

D2W48J25R2 – data minimalnej trwałości: 24.11.2027

D3W48J25R2 – data minimalnej trwałości: 25.11.2027

D4W48J25R2 – data minimalnej trwałości: 26.11.2027

D5W48J25R2 – data minimalnej trwałości: 27.11.2027

W produktach może znajdować się alergen, którego nie wymieniono na etykiecie.

Osoby uczulone na nerkowce nie powinny jeść tych lodów

GIS podkreśla, że osoby z alergią na orzechy nerkowca nie powinny spożywać lodów ze wskazanych partii. Ryzyko zdrowotne dotyczy właśnie tej grupy konsumentów. Jak wyjaśnia inspekcja, dla osób, które nie są uczulone na orzechy nerkowca, produkt nadal nadaje się do spożycia.

Lody ze wskazanych partii można oddać w dowolnym sklepie Lidl. Paragon nie jest potrzebny, a klient otrzyma zwrot pieniędzy. Wycofanie nie obejmuje pozostałych produktów marki Gelatelli ani lodów oznaczonych innymi numerami partii i datami minimalnej trwałości.

Lidl umieścił informację o wycofaniu na swojej stronie internetowej oraz w sklepach sieci w Polsce. Organy kontroli żywności wspólnie z dystrybutorem wyjaśniają okoliczności sprawy.

Źródła: Główny Inspektorat Sanitarny, komunikat z 15 lipca 2026 roku; Lidl Polska, komunikat o wycofaniu produktu.

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