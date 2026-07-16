Od dziś w Biedronce kawa 20 zł taniej i produkty 3+3 gratis. Uwaga na limity

Biedronka przygotowała specjalną ofertę na kawę. Można dostać ją nawet o kilkanaście złotych taniej. Promocja obowiązuje jednak tylko przez dwa dni, a więc trzeba się spieszyć. Obowiązują też limity. Więcej podobnych promocji znajdziesz w aktualnej gazetce tej sieci.

Promocja na kawę w Biedronce

Ta promocja w sieci Biedronka obejmuje dwa różne warianty kawy Cafe d'Or Oro, czyli stuprocentowej Arabiki. Pierwsza oferta dotyczy kawy ziarnistej w dużym, kilogramowym opakowaniu. Jej cena promocyjna to 59,99 zł za sztukę, jednak aby z niej skorzystać, musisz przy kasie użyć karty lub aplikacji mobilnej Moja Biedronka. Bez spełnienia tego warunku zapłacisz cenę regularną, która wynosi 79,99 zł. Oznacza to, że możesz zaoszczędzić aż 20 zł.

Druga propozycja to kawa mielona w mniejszych opakowaniach o wadze 250 g. Tutaj promocja opiera się na zasadzie wielopaku, co oznacza, że cena 14,99 zł za opakowanie obowiązuje wyłącznie przy zakupie dokładnie 2 sztuk. Jeśli zdecydujesz się na zakup tylko jednej sztuki, zapłacisz za nią standardową cenę 19,99 zł. Promocja trwa od czwartku do soboty (18–20 lipca).

Tanie mleko w Biedronce

Obowiązkowym dodatkiem do kawy dla wielu osób jest mleko. Ono również w Biedronce jest teraz w świetnej cenie. Ta promocja również obowiązuje od czwartku do soboty. Dotyczy ona wszystkich mlek UHT 3,2% w opakowaniach o pojemności 1 litra.

Głównym założeniem oferty jest mechanizm 3+3 gratis, co oznacza, że przy zakupie sześciu sztuk trzy najtańsze produkty otrzymasz zupełnie za darmo. Promocja pozwala na dowolne mieszanie rodzajów mlek (obejmuje to marki takie jak Mleczna Dolina, Łaciate czy Mleko Wypasione od Mlekovity). Obowiązuje również limit dzienny wynoszący maksymalnie 12 sztuk na jedną kartę lojalnościową, z czego maksymalnie 6 sztuk może być produktami gratisowymi.

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