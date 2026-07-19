Orzechy włoskie, laskowe, nerkowca – wszystkie są zdrowe, ale tylko jedne to król żelaza

Orzechy to pyszna i zdrowa przekąska, która doskonale sprawdza się o każdej porze dnia. Są bogate w cenne składniki odżywcze, takie jak zdrowe tłuszcze, białko, witaminy i minerały. Ich regularne spożywanie może wspierać prawidłowe funkcjonowanie organizmu oraz dostarczać energii na długo. Dzięki różnorodnym smakom i rodzajom każdy może znaleźć swoje ulubione. Możesz wykorzystać je także do wielu dań obiadowych czy sałatek.

Te orzechy zawierają najwięcej żelaza

Wszystkie orzechy są wartościowym elementem diety – zarówno włoskie, laskowe, jak i orzechy nerkowca – dostarczają zdrowych tłuszczów, białka, błonnika oraz wielu cennych minerałów. Jednak jeśli chodzi o zawartość żelaza, jeden rodzaj wyróżnia się szczególnie. Orzechy nerkowca okazują się bezkonkurencyjne pod tym względem.

Dietetyczka Anna Reguła opublikowała wpis na swoim Instagramie, w którym wyjaśniła, ile żelaza jest w różnych orzechach. Okazuje się, że to właśnie orzechy nerkowca są pod tym względem bezkonkurencyjne w porównaniu do tych laskowych czy włoskich. Jedząc zaledwie 75 g, dostarczymy do organizmu 5 g tego żelaza. Z kolei, żeby dostarczyć sobie taką samą ilość tego składnika, trzeba zjeść 150 g orzechów laskowych i aż 280 g orzechów włoskich.

Pamiętaj jednak, że jest to żelazo pochodzenia roślinnego. Dlatego należy zadbać, by w diecie znalazły się też inne produkty bogate w ten składnik.

W produktach spożywczych żelazo występuje w dwóch formach, tj. żelaza hemowego i niehemowego. Żelazo hemowe, znajdujące się w produktach odzwierzęcych, cechuje się lepszą przyswajalnością – na poziomie 15–35 proc. – podaje Narodowe Centrum Żywieniowe.

Objawy niedoboru żelaza

Niedobór żelaza może przez długi czas rozwijać się niezauważenie, a jego objawy bywają mylone z przemęczeniem lub stresem. Do najczęstszych sygnałów należą przewlekłe zmęczenie, osłabienie, problemy z koncentracją, senność, bladość skóry, zawroty głowy oraz uczucie zimna. Przy większym niedoborze mogą pojawić się także łamliwe paznokcie, wypadanie włosów, zadyszka przy wysiłku czy kołatanie serca. Pamiętaj jednak, że podobne objawy mogą mieć wiele przyczyn, dlatego przy podejrzeniu niedoboru żelaza najlepiej potwierdzić go odpowiednimi badaniami.

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