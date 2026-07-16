Wlej to do zupy zamiast śmietany. Ma dużo błonnika i aż 24,5 g białka w 100 g

Często zabielamy zupę, aby nadać jej delikatniejszy smak, aksamitną konsystencję i bardziej apetyczny wygląd, ale też ją zagęścić. Najczęściej sięgamy w tym celu po śmietanę, która od lat jest jednym z najpopularniejszych dodatków do wielu tradycyjnych zup. Warto jednak pamiętać, że nie jest to jedyny sposób na uzyskanie kremowej, łagodnej konsystencji. Istnieje kilka ciekawych alternatyw, które pozwalają osiągnąć podobny efekt, jednak w jeszcze zdrowszy sposób.

Sposób na zagęszczenie zupy

Najzdrowszym zamiennikiem śmietany w zupie są zblendowane warzywa, a konkretnie biała fasola. To jeden z najlepszych kulinarnych trików też na zagęszczenie zupy bez sięgania po kaloryczną śmietanę czy zasmażkę. Fasola po zblendowaniu ma naturalnie kremową, gładką strukturę, która idealnie zagęszcza danie. Przede wszystkim jednak taka alternatywa ma bardzo dużo wartości odżywczych. W ten sposób dostarczysz do organizmu solidną porcję błonnika i białka roślinnego.

Ważne jest również to, że smak białej fasoli w zupie będzie dość neutralny. Wystarczy wrzucić do blendera odsączoną fasolę z puszki (lub ugotowaną), dolać do niej chochlę gorącego wywaru z zupy, zmiksować na gładki krem i wlać z powrotem do garnka.

Dlaczego taki patent na zagęszczenie zupy jest zdrowy?

Wspomniany błonnik pokarmowy nie tylko sprawia, że czujemy się dłużej syci, ale też świetnie działa na nasze jelita. Wspiera prawidłową pracę układu pokarmowego i pomaga utrzymać regularność wypróżnień. Wspiera również utrzymanie odpowiedniego poziomu cholesterolu i glukozy we krwi.

To również naprawdę dobre źródło białka – w 100 g białej fasoli znajduje się 24,5 g tego składnika. Białko jest niezbędne dla naszego organizmu, ponieważ stanowi podstawowy budulec mięśni, narządów i innych tkanek organizmu. Jest również ważne dla wzrostu, regeneracji komórek oraz prawidłowego funkcjonowania układu odpornościowego.

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