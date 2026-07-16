Dietetyczka poleca tę wędlinę z Biedronki. Ma świetny skład, mało tłuszczu i aż 20 g białka

Wędlina to dla wielu osób jeden z najbardziej lubianych i najczęściej wybieranych dodatków do kanapek. Doskonale sprawdza się nie tylko jako składnik codziennych kanapek, ale także jako dodatek do sałatek, zapiekanek oraz wielu innych dań. Dzięki niej potrawy zyskują wyjątkowy aromat, smak i bardziej sycący charakter. Trzeba jednak zwracać też uwagę na jej skład.

Najlepsza wędlina z Biedronki

Wędliny mogą być elementem zdrowej diety, ale często są bogate w tłuszcz, sól i substancje dodatkowe – powiedziała dietetyczka z centrum Respo Zuzanna Zwolińska.

Dobrym wyborem według ekspertki jest między innymi szynka z pieczonej piersi marki „Drobimex”. Dostarcza 22 g białka na 100 g produktu, ma tylko 0,7 g tłuszczów nasyconych na 100 g produktu, a do tego mięso stanowi aż 97 proc. tej wędliny i ma tylko 118 kcal w 100 g.

Możesz kupić także schab wędzony marki „Kraina Wędlin”, ponieważ dostarcza aż 21 g białka w 100 g i ma niecałe 2 g tłuszczów nasyconych. Co więcej, do wyprodukowania 100 g tego schabu użyto 100 g mięsa. Najlepszym wyborem, polecanym też przez innych dietetyków, jest jednak wędlina marki „Głodniaki”. Ma najlepszy skład, 20 g białka w 100 g i tylko 0,6 g tłuszczów nasyconych na 100 g produktu.

Jak wybrać dobrą wędlinę?

Z kolei specjalista od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu podpowiedział, jak kupić produkt dobrej jakości.

Wybieraj szynkę, która ma minimum 90 proc. mięsa w składzie. Po drugie, kupuj tylko te z prostym składem, bez stabilizatorów, zagęszczaczy i wzmacniaczy smaku. Po trzecie, zadbaj o to, żeby twoja wędlina miała minimum 18 g białka w 100 g – powiedział.

Jeśli na 100 g produktu zużyto np. 70 g mięsa, oznacza to, że reszta wagi to woda, „uzdatniacze” i substancje żelujące, które tę wodę zatrzymały.

Ekspert radzi także, by sprawdzać zawartość soli i celować w mniej niż 2 g w 100 g. Przestrzega też, by nie dać się „skusić” marketingowym nazwom czy reklamom różnych produktów. W skrócie: to, co jest popularne, wcale nie musi być jakościowe i zdrowe.

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