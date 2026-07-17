Dietetyk wybrał w Biedronce produkty na redukcję. Możesz śmiało wrzucić je do koszyka

Wiele osób uważa, że odchudzanie oznacza drogie produkty, ciągłe liczenie kalorii i rezygnację z ulubionych smaków. Tymczasem odpowiednie wybory można znaleźć podczas zwykłych zakupów. Dietetyk Maciej Malinowski przejrzał ofertę Biedronki i wskazał produkty, które dzięki dużej zawartości białka lub błonnika mogą sycić na dłużej i ułatwiać utrzymanie deficytu kalorycznego.

Najlepsze źródła białka z Biedronki

Sukces w odchudzaniu zależy od wielu różnych czynników. Zapewnić go może między innymi odpowiednia podaż białka. Zwiększa ono uczucie sytości i pomaga ograniczyć podjadanie. Jest też ważne dla utrzymania i regeneracji mięśni, zwłaszcza podczas redukcji masy ciała. Dlatego ekspert radzi, by sięgać po odżywkę białkową Go Active WPC o neutralnym smaku. To – jak podkreśla ekspert – „prosty sposób na podbicie ilości białka w diecie przy niewielkiej ilości kalorii”. A w efekcie większa sytość i łatwiejsze utrzymanie deficytu.

Kolejnym polecanym produktem, obok którego nie powinniśmy przechodzić obojętnie, jest nabiał, a dokładniej jogurty typu skyr marki Fruvita, zarówno w wersji naturalnej, jak i smakowej. Zawierają dużo białka, dzięki czemu hamują głód na dłużej. Warto też sięgać po chude wędliny z prostym składem, na przykład Głodniaki. Dobrze sprawdzi się też szynka marki Kraina Wędlin z serii Nature

Wygodne źródło białka do kanapek, do wrapów, do sałatki albo na przykład jako dodatek do jajecznicy, aby podbić w niej ilość białka, bo jajka wcale nie mają tak dużo białka, jak wiele osób myśli – zauważa dietetyk w opublikowanym nagraniu.

Inne polecane produkty na odchudzanie w Biedronce

Węglowodany to niezbędne paliwo dla organizmu, choć wiele osób na redukcji boi się ich jak ognia. Unika między innymi makaronu. Tymczasem wystarczy postawić na odpowiedni rodzaj produktu, by ułatwić sobie proces gubienia kilogramów. „Takie makarony pełnoziarniste [marki Pastani – przyp.red.] 4,60 zł. Jedno opakowanie […] waży 500 g […] masz 14 g białka i około 10 g błonnika. Kalorii podobna ilość jak w zwykłym makaronie pszennym, ale lepsze matryce żywnościowe. Do tego warto wiedzieć, że taki makaron jest bardzo sycący” – wylicza Maciej Malinowski.

Jeśli lubisz majonez, to warto postawić na niego mniej kaloryczne odpowiedniki, na przykład wersja Go Vege albo Winiary Lekki. Prawie dwa razy mniej kalorii w 100 g niż klasyk, a wciąż masz ten ulubiony smak, a to często pozwala utrzymać założenia w dłuższym czasie – wskazuje.

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