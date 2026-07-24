Tylko 66 kcal i świetny skład. Dietetyk wskazuje najlepsze kiełbasy z Biedronki

Kiełbasa to jeden z ulubionych produktów wielu Polaków i od lat zajmuje ważne miejsce w naszej kuchni. Ceniona za swój wyrazisty smak, doskonale sprawdza się jako dodatek do codziennych kanapek. Jest także świetnym składnikiem zapiekanek, dań jednogarnkowych czy innych ciepłych potraw. Nieodłącznie kojarzy się również z sezonem grillowym. Odpowiednio przyrządzona zachwyca smakiem. Nie należy jednak kupować przypadkowej kiełbasy, która akurat jest dostępna w sklepie lub kierować się wyłącznie ceną. Koniecznie sprawdź jej skład, zanim wrzucisz ten produkt do koszyka.

Najlepsza kiełbasa z Biedronki

Dietetyk Michał Wrzosek w opublikowanym nagraniu na YouTube wskazał trzy najlepsze kiełbasy z Biedronki. Pierwsze miejsce należy do kiełbasy z szynki marki „Sądecka”.

Skład bez cukru, wzmacniaczy smaku i wypełniaczy.

Na drugim miejscu jest produkt również marki „Kraina Wędlin” – kiełbasa myśliwska. Jak wyjaśnił ekspert, ma ona krótki i całkiem dobry skład, a do tego dużą zawartość białka. Trzecie miejsce zajęły frankfurterki z szynki marki „Kraina Wędlin”.

Jedna kiełbaska to tylko 66 kcal, a do tego przyzwoity skład – wyjaśnił.

Jakich kiełbas nie kupować?

Omijaj te, które mają wzmacniacze, zbędne składniki i mniej mięsa – wyjaśnił z kolei ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik.

Kupując kiełbasę, warto unikać produktów o bardzo długim składzie, zawierających dużą ilość konserwantów, wzmacniaczy smaku i sztucznych dodatków. Złym wyborem są również kiełbasy, w których mięso stanowi niewielką część składu, a dominują woda, skrobia, białka roślinne czy wypełniacze. Zwróć więc uwagę na zawartość mięsa – im jest ona wyższa, tym zazwyczaj lepsza jakość produktu. Dobrym nawykiem jest także sprawdzanie daty przydatności do spożycia oraz wybieranie wyrobów od sprawdzonych producentów. Koniecznie zobacz też, jakich kiełbas unikać na grilla.

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