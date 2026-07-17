Wspiera wątrobę i obniża poziom cukru średnio o 10 mg/dl. Wystarczy 2 gramy dziennie

Często nie zdajemy sobie sprawy z tego, jak dobroczynne działanie mogą mieć przyprawy, które na co dzień dodajemy do naszych potraw. Traktujemy je głównie jako sposób na wzbogacenie smaku. Zapominamy jednak, że wiele z nich od wieków wykorzystywanych jest również ze względu na swoje cenne właściwości. Kurkuma, imbir, czosnek czy goździki zawierają naturalne składniki, które mogą wspierać organizm i pozytywnie wpływać na nasze samopoczucie. Podobnie jest z cynamonem.

Cynamon na cukier i wątrobę

Cynamon dobrze działa między innymi na poziom cukru we krwi.

W 2019 roku ukazała się obszerna praca naukowa, która potwierdziła, że stosowanie cynamonu wpływa korzystnie na zdrowie osób w stanie przedcukrzycowym i z cukrzycą typu 2. W publikacji tej możemy przeczytać, że spożywanie cynamonu prowadzi do istotnego obniżenia stężenia glukozy we krwi – powiedział ekspert.

Dodał, że autorzy badania wykazali, iż u osób stosujących cynamon nastąpiła redukcja poziomu glukozy średnio o 10 mg/dl.

Biorąc pod uwagę, że za taki efekt odpowiedzialny był wyłącznie cynamon, to trzeba przyznać, że to wysoka skuteczność działania – podsumował.

Chodzi o badanie pod tytułem „Skuteczność i bezpieczeństwo cynamonu u pacjentów z cukrzycą typu 2 i stanem przedcukrzycowym: metaanaliza i metaregresja”.

Cynamon może wpływać na wątrobę głównie dzięki zawartości związków roślinnych o działaniu przeciwutleniającym i przeciwzapalnym.

Jaki cynamon wybrać?

Wybierając cynamon, zdecydowanie najlepiej postawić na cynamon cejloński. Jest on uznawany za „prawdziwy” cynamon i stanowi znacznie bezpieczniejszą oraz smaczniejszą alternatywę dla popularnego, tańszego cynamonu Cassia.

Głównym powodem, dla którego warto go wybrać, jest bardzo niska zawartość kumaryny – związku, który w cynamonie Cassia występuje w dużych ilościach i przy regularnym spożywaniu może obciążać wątrobę. Cynamon cejloński ma jedynie śladowe ilości tej substancji, dzięki czemu możesz bez obaw dodawać go do dań każdego dnia. Dodatkowo wyróżnia się on o wiele szlachetniejszym, delikatniejszym i lekko słodkawym smakiem z nutą cytrusów, podczas gdy Cassia jest ostra i piekąca.

Jak pokazują badania naukowe, aby czerpać korzyści zdrowotne z cynamonu, należy dostarczać go w stosunkowo dużych ilościach, bo około 2–3 gramy dziennie. Przekładając na miarę domową, jest to około pół do 3/4 łyżeczki – podsumował dietetyk.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o cynamon, cukier i wątrobę

Jak cynamon wpływa na poziom cukru we krwi?

Cynamon wykazuje bardzo korzystne działanie u osób w stanie przedcukrzycowym oraz z cukrzycą typu 2. Badania naukowe potwierdzają, że jego regularne spożywanie prowadzi do istotnego obniżenia stężenia glukozy we krwi – średnio o 10 mg/dl. Jest to wysoka i zauważalna skuteczność, biorąc pod uwagę, że za ten efekt odpowiada wyłącznie wprowadzenie do diety jednej przyprawy.

Dlaczego cynamon cejloński jest bezpieczniejszy dla wątroby niż cynamon Cassia?

Główną różnicą jest zawartość kumaryny – związku, który w większych ilościach może obciążać i uszkadzać wątrobę. Popularny i tańszy cynamon Cassia zawiera bardzo dużo tej substancji. Z kolei cynamon cejloński (uznawany za „prawdziwy”) posiada jedynie śladowe ilości kumaryny, dzięki czemu jest w pełni bezpieczny dla wątroby nawet przy codziennym stosowaniu.

Czym różni się w smaku cynamon cejloński od odmiany Cassia?

Oprócz właściwości zdrowotnych obie odmiany różnią się profilem smakowym:

Cynamon cejloński wyróżnia się szlachetnym, delikatnym i lekko słodkawym smakiem z subtelną nutą cytrusów.

Cynamon Cassia charakteryzuje się smakiem ostrym, silnym i wyraźnie piekącym.

Ile cynamonu dziennie należy spożywać, aby odczuć korzyści zdrowotne?

Aby czerpać realne korzyści zdrowotne wspierające organizm, należy dostarczać około 2–3 gramów cynamonu dziennie. W przeliczeniu na miary domowe odpowiada to ilości około od pół do 3/4 łyżeczki przyprawy na dobę.

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