Te letnie owoce mają tylko 48 kcal. Nie każdy jednak dobrze je toleruje

Owoce są ważnym elementem dobrze zbilansowanego jadłospisu. Latem cieszą się szczególnie dużą popularnością. Chętnie sięgamy po truskawki, maliny, borówki, arbuza czy porzeczki. Eksperci radzą, by włączyć do diety jeszcze jeden nieco zapomniany przysmak. Ma słodki smak i wiele wartości odżywczych, ale w niektórych sytuacjach warto na niego uważać.

Te owoce to prawdziwy hit na redukcji

Specjaliści radzą, by sięgać po morele. Mogą śmiało włączać je do jadłospisu również osoby na redukcji. Te owoce są niskoenergetyczne. W 100 gramach mają – jak wskazuje dietetyczka kliniczna Martyna Szałankiewicz – tylko 48 kcal. Na ich korzyść przemawia również niski lub średni indeks glikemiczny. Jego wartość zależy w dużej mierze od odmiany i stopnia dojrzałości przysmaku.

Morele […] stanowią bogate źródło potasu oraz witaminy C. Spośród związków biologicznie czynnych zawartych w morelach przeważają karotenoidy (m.in. beta- karoten, beta-kryptoksantyna, fitoen, fitofluen, luteina), polifenole (m.in. kwas kawowy, chlorogenowy, galusowy, ferulowy, kwercetyna, resweratrol) oraz kwasy organiczne (m.in. kwas cytrynowy, kwas jabłkowy) – zauważa specjalistka w jednym z artykułów opublikowanych w sieci.

Ich regularne spożywanie może wesprzeć działanie układu sercowo-naczyniowego i przyczynić się do obniżenia ciśnienia tętniczego krwi czy poziomu „złego” cholesterolu w organizmie. Te owoce – jak podkreśla ekspertka – wykazują również duży potencjał antyoksydacyjny.

Morele w diecie – przydatne wskazówki

Owoce, nawet te z niskim lub średnim indeksem glikemicznym, trawią się niezwykle szybko. Można jednak spowolnić ten proces. Wystarczy połączyć je ze źródłem wartościowego białka i dobrego tłuszczu. Morele świetnie komponują się klasycznym, gęstym jogurtem naturalnym i garścią chrupiących orzechów włoskich. To „trio” to smaczna i szybka przekąska. Przygotujesz ją w zaledwie 3 minuty. Zaspokoi apetyt na długo.

Morele – dobre, ale nie dla każdego

Nie ma wątpliwości, że morele są bardzo zdrowe. Niektóre osoby powinny jednak na nie uważać. Dotyczy to zwłaszcza pacjentów z cukrzycą, insulinoopornością, chorobami nerek, alergią. Co więcej, owoce zawierają sorbitol, który – spożywany w dużych ilościach – może nasilać wzdęcia, gazy, bóle brzucha i biegunkę.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o morele

Ile kalorii mają morele?

Świeże morele dostarczają około 48 kcal w 100 g. Są więc owocami niskoenergetycznymi i mogą być elementem diety redukcyjnej, pod warunkiem zachowania rozsądnej wielkości porcji.

Jaki indeks glikemiczny mają morele?

Morele mają niski lub średni indeks glikemiczny. Jego dokładna wartość zależy między innymi od odmiany owoców oraz stopnia ich dojrzałości. Osoby z cukrzycą lub insulinoopornością powinny uwzględniać również wielkość porcji i całkowitą ilość węglowodanów w posiłku.

Z czym najlepiej jeść morele?

Morele warto połączyć ze źródłem białka i zdrowego tłuszczu, na przykład jogurtem naturalnym oraz orzechami włoskimi. Taka przekąska jest bardziej sycąca, a obecność białka i tłuszczu może spowolnić wchłanianie cukrów z owoców.

Kto powinien uważać na morele?

Ostrożność powinny zachować osoby z alergią na owoce pestkowe, chorobami nerek oraz zaburzeniami gospodarki węglowodanowej. Morele zawierają sorbitol, który w większych ilościach może powodować wzdęcia, gazy, bóle brzucha lub biegunkę, zwłaszcza u osób z wrażliwymi jelitami.

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