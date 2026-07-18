Łagodzi stany zapalne i wspiera spokojny sen. Pij ten sok wieczorem

Soki to nie tylko smaczny sposób na ugaszenie pragnienia, ale również cenne źródło wielu witamin i składników odżywczych. Chodzi jednak o soki 100% oraz świeżo wyciskane. Regularnie spożywane w rozsądnych ilościach mogą uzupełniać codzienną dietę i stanowić wartościowy element zdrowego stylu życia. Wybieraj jednak soki bez dodatku cukru i zwracać uwagę na ich skład, aby w pełni korzystać z ich właściwości.

Właściwości soku z wiśni

Sok z cierpkiej wiśni zawiera duże ilości antyoksydantów, które działają jak tarcza ochronna dla naszego organizmu. Neutralizują one wolne rodniki, chroniąc nas przed przyspieszeniem starzenia oraz różnymi chorobami cywilizacyjnymi.

Poprawia też przepływ krwi, co z kolei korzystnie wpływa na zdrowie układu sercowo-naczyniowego. Zawarte w nim wspomniane antyoksydanty: polifenole i antocyjany pomagają wspierać prawidłową pracę naczyń krwionośnych oraz chronić komórki przed stresem oksydacyjnym, który jest jednym z czynników sprzyjających rozwojowi chorób serca.

Ten sok zawiera wysoką zawartość melatoniny, może on poprawiać jakość snu. Dobrym pomysłem jest więc picie go wieczorem, na około 1–2 godziny przed planowanym odpoczynkiem. Melatonina jest hormonem wydzielanym przez szyszynkę, która reguluje rytm dobowy, czyli nasz wewnętrzny zegar biologiczny, i sygnalizuje organizmowi, że nadszedł czas na regenerację.

Jaki sok z wiśni wybrać?

Najlepsze efekty przynosi sok 100%, bez dodatku cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego, który mógłby gwałtownie podnieść poziom glukozy we krwi i przynieść efekt odwrotny do zamierzonego.

Choć jednorazowe wypicie soku może pomóc, najlepsze rezultaty w regulacji cyklu dobowego zauważa się przy regularnym stosowaniu przez co najmniej kilka dni z rzędu.

Przeciwwskazania do picia tego soku

Należy jednak zachować ostrożność, jeśli jest spożywany przez osoby przyjmujące leki przeciwzakrzepowe. W takim przypadku może nasilać ich działanie, zwiększając ryzyko krwawień.

Podobna ostrożność dotyczy jednoczesnego stosowania soku z cierpkiej wiśni i niektórych leków przeciwzapalnych, zwłaszcza niesteroidowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), które również mogą zwiększać ryzyko krwawień. Połączenie tych substancji może nasilać ten efekt, dlatego przed regularnym spożywaniem soku warto skonsultować się z lekarzem lub farmaceutą.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o sok z wiśni

Jakie właściwości zdrowotne posiada sok z wiśni?

Sok z cierpkiej wiśni jest bogatym źródłem antyoksydantów (polifenoli i antocyjanów), które neutralizują wolne rodniki, chroniąc organizm przed starzeniem i chorobami cywilizacyjnymi. Poprawia on także przepływ krwi i wspiera naczynia krwionośne, co chroni komórki przed stresem oksydacyjnym i pozytywnie wpływa na układ sercowo-naczyniowy.

Czy sok z wiśni poprawia jakość snu i jak go pić w tym celu?

Tak, ze względu na wysoką zawartość melatoniny (hormonu regulującego rytm dobowy i zegar biologiczny), sok ten poprawia jakość snu. Najlepiej pić go wieczorem, na 1–2 godziny przed snem. Dla uzyskania najlepszych rezultatów w regulacji cyklu dobowego zaleca się regularne stosowanie przez co najmniej kilka dni z rzędu.

Jaki sok z wiśni wybrać, aby był najbardziej wartościowy?

Najlepszym wyborem jest sok 100% bez dodatku cukru lub syropu glukozowo-fruktozowego. Dodatek substancji słodzących mógłby gwałtownie podnieść poziom glukozy we krwi, przynosząc skutek odwrotny do zamierzonego. Zawsze warto dokładnie sprawdzać skład na etykiecie.

Czytaj też:

Lekarka radzi wypić to, zanim sięgniesz po kawę rano. Pomaga na jelita, nerki i wątrobę Czytaj też:

Ten napój wspiera odchudzanie i jelita. Zrobisz go z kilku składników, a główny z nich poleca lekarz