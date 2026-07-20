Podkręca metabolizm i hamuje apetyt. Greczynki piją kawę z tym codziennie

Kawa to jeden z najpopularniejszych napojów na świecie. Choć jest znana i ceniona niemal wszędzie, w różnych krajach i regionach pije się ją na wiele różnych sposobów. Różnice dotyczą nie tylko sposobu parzenia, ale także dodatków, takich jak mleko, przyprawy czy cukier, a także tradycji i zwyczajów związanych z jej spożywaniem.

Tak Greczynki piją kawę

W Grecji tradycyjnie pija się kawę z tahini (pastą sezamową). W Polsce takie połączenie może nieco dziwić, jednak ten składnik świetnie zastępuje mleko lub śmietankę. Taka kawa znana jest jako kaïmaki i przyrządza się ją w specjalnym tygielku. Często podawana jest do śniadania, w towarzystwie słodkiego pieczywa lub ciasta. W ten sposób napój ten jest nie tylko smaczny, ale też sycący. To z kolei sprawia, że podczas dnia Greczynki nie mają ochoty sięgać po kaloryczne i niezdrowe przekąski, a dzięki temu łatwiej jest zachować piękną sylwetkę. Trzeba jednak pamiętać o tym, że ta pasta jest dość kaloryczna, więc nie dodawaj jej w zbyt dużych ilościach.

Przygotowując taki napój, wystarczy dodać łyżeczkę pasty tahini do gorącej kawy i porządnie wymieszać, by się rozpuściła. Możesz też urozmaicić go cynamonem, miodem czy syropem klonowym.

Właściwości pasty sezamowej

Taka pasta sezamowa to bogactwo składników odżywczych. Ma między innymi dużo białka (3 g na 100 g). Jest też bogata w składniki naturalne szczególnie ważne dla organizmu, takie jak żelazo, wapń, fosfor, selen, miedź. Ma także dużo błonnika pokarmowego (2 g na 100 g), który wspiera prawidłową pracę jelit oraz sprawia, że jesteśmy bardziej syci.

Tahini ma wysoką zawartość jednonienasyconych i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, co korzystnie wpływa na profil lipidowy. Jedzenie nasion sezamu przyczynia się także do utrzymania prawidłowego poziomu cukru we krwi. Sezam, z którego jest robiona pasta tahini, jest też bogaty w fitosterole. Składniki te mają właściwości przeciwutleniające. Sprawdź też, jak pasta tahini działa na kości.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kawę z tahini

Jak Greczynki piją kawę i co do niej dodają zamiast mleka?

W Grecji tradycyjnie pija się kawę z dodatkiem pasty tahini (pasty sezamowej), która doskonale zastępuje mleko lub śmietankę. Taki napój przygotowuje się w specjalnym tygielku i znany jest on jako kaïmaki. Aby go przygotować, wystarczy dodać łyżeczkę pasty tahini do gorącej kawy i dokładnie wymieszać, aż do rozpuszczenia. Napój można dodatkowo urozmaicić cynamonem, miodem lub syropem klonowym.

Czy kawa z tahini pomaga w odchudzaniu i utrzymaniu szczupłej sylwetki?

Tak, kawa z dodatkiem tahini jest bardzo sycąca, dzięki czemu pomaga kontrolować apetyt. Spożywana często do śniadania (np. w towarzystwie słodkiego pieczywa) sprawia, że w ciągu dnia kobiety nie mają ochoty sięgać po kaloryczne i niezdrowe przekąski. Ponadto zawarty w paście sezamowej błonnik pokarmowy wspiera prawidłową pracę jelit i zapewnia długotrwałe uczucie sytości, co w konsekwencji ułatwia zachowanie pięknej sylwetki.

Jakie właściwości odżywcze i prozdrowotne ma pasta tahini?

Pasta tahini to bogactwo składników odżywczych. Zawiera cenne białko (3 g na 100 g) oraz błonnik pokarmowy (2 g na 100 g). Jest także doskonałym źródłem kluczowych dla organizmu minerałów i składników naturalnych, takich jak żelazo, wapń, fosfor, selen oraz miedź. Dodatkowo sezam, z którego robiona jest pasta, dostarcza fitosteroli o silnych właściwościach przeciwutleniających.

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