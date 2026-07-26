Ta owsianka to numer jeden dietetyczki. Gotowa w 2 minuty, bez dodatku cukru

Dietetyczka kliniczna Paulina Maj wybrała się niedawno do jednej ze znanych sieci handlowych, jakie śniadanie „ratuje” jej poranki, gdy nie ma czasu. Jej „numerem jeden” jest zupełnie inny przysmak. Ekspertka chętnie kupuje błyskawiczną owsiankę. Nie jest to jednak pierwszy lepszy produkt ze sklepowej półki. Ten, który wybiera, zdecydowanie wyróżnia się na tle konkurencji. Nie zawiera dodatku cukru ani innych zbędnych „ulepszaczy”. Co więcej, może realnie wesprzeć pracę całego organizmu.

Szybkie, smaczne i zdrowe śniadanie gotowe w 2 minuty

Specjalistka poleca owsianki marki Dobra Kaloria dostępne w Rossmannie. To świetna propozycja dla osób zabieganych. Przyrządzenie posiłku zajmuje dosłownie dwie minuty. Nie trzeba niczego namaczać ani gotować. Wystarczy wsypać zawartość opakowania do miseczki i zalać wrzątkiem. Produkt występuje w różnych odsłonach smakowych.

Mają prosty, naturalny skład. Wersja z porzeczką i figami zawiera płatki owsiane, suszone figi i liofilizowaną czarną porzeczkę, a także prebiotyk, czyli inulinę. Wersja z jabłkami to głównie płatki owsiane, ekspandowane nasiona amarantusa i suszone jabłka. To mój nowy ulubieniec na dłuższy trekking, kiedy potrzebuję konkretnej energii na trasie – podkreśla Paulina Maj w udostępnionym materiale.

Na korzyść przywołanych wariantów przemawia również wysoka wartość odżywcza. Pierwszy dostarcza 12 g błonnika i 13 g białka w stugramowej porcji, drugi ma nieco inne proporcje makroskładników, choć różnice są minimalne. Owsianka z jabłkami zawiera 11 g włókna pokarmowego i 12 g protein w 100 gramach. Oba produkty kryją w sobie wiele cennych mikroelementów, takich jak na przykład fosfor, magnez, żelazo czy selen.

Gotowe owsianki z Rossmanna – wskazówki dietetyczki

Stosunkowo duża ilość białka i błonnika w owsiankach sprawia, że przysmaki z Rossmanna hamują uczucie głodu na długo. Włączenie ich do jadłospisu zmniejsza ryzyko podjadania i sięgania po niezdrowe przekąski. Ten efekt można wzmocnić. „Moja mała rada: aby posiłek był jeszcze bardziej sycący, warto wzbogacić go o dodatkowe źródło białka, np. miarkę odżywki białkowej, jogurt typu skyr lub garść orzechów” – wskazuje dietetyczka.

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