Dietetyczka wskazała najlepszą margarynę z Biedronki. Zero konserwantów i mało tłuszczu

Margaryna to produkt, który można znaleźć w niemal każdej lodówce. Stanowi podstawę codziennego przygotowywania kanapek, które zazwyczaj jemy na śniadanie lub kolację. Z uwagi na to, że używamy jej naprawdę często, to należy zwracać na skład tego produktu. Poświęć kilka minut, by przeczytać etykietę przed zakupem, a twoje zdrowie z pewnością ci się za to odwdzięczy.

Najlepsza margaryna z Biedronki

Zdaniem dietetyczki Zuzanny Zwolińskiej margaryną z Biedronki, która powinna znaleźć się w twoim koszyku, jest margaryna ProActiv Kardio.

Ma 35 g tłuszczów. Nie ma konserwantów w składzie, a do tego ma dodatek steroli roślinnych – wyjaśniła specjalistka.

Co z innymi margarynami dostępnymi w sieci sklepów Biedronka? Dietetyczka przeanalizowała również ich skład.

„Flora omega-3 i omega-6” ma dodatek oleju lnianego, dzięki czemu dostarcza więcej prozdrowotnych kwasów omega-3 i omega-6. Ma też 35 g tłuszczów, a w tym trochę ponad 7 g tłuszczów nasyconych.

Margaryna „Smakowita” na pierwszym miejscu w składzie ma oleje roślinne, dalej wodę i emulgatory. Zawiera 55 g tłuszczów, w tym 17 g tłuszczów nasyconych. „To średni wybór” – powiedziała specjalistka od zdrowego odżywiania.

„MR” (znane kiedyś jako Masło Roślinne) w składzie zawiera głównie oleje roślinne i wodę, ale ma aż 80 g tłuszczów, w tym 28 g tłuszczów nasyconych. Jest to więc średni wybór zdaniem dietetyczki.

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna

Wiele osób zastanawia się, co jest zdrowsze: masło czy margaryna. Specjalistka odpowiedziała również na to pytanie.

Margaryna, ale ta miękka, jest zdrowszym wyborem niż masło, bo ma mniej nasyconych kwasów tłuszczowych i więcej witamin. Margaryny twarde, czyli te w papierkach, mają więcej kwasów tłuszczowych typu trans i nasyconych. Margaryny miękkie, czyli te w kubeczkach, zawierają w składzie głównie oleje roślinne, wodę i emulgatory – powiedziała dietetyczka.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o margarynę i masło

Co jest zdrowsze: masło czy margaryna?

Zdrowszym wyborem jest miękka margaryna (dostępna w kubeczkach). Zawiera ona mniej nasyconych kwasów tłuszczowych oraz więcej witamin niż masło. Należy jednak pamiętać, że dotyczy to margaryn miękkich – margaryny twarde (w papierkach) mają znacznie więcej niekorzystnych dla zdrowia kwasów tłuszczowych typu trans oraz tłuszczów nasyconych.

Jaka jest najlepsza margaryna z Biedronki zdaniem dietetyczki?

Najlepszym wyborem według dietetyczki jest ProActiv Kardio. Produkt ten wyróżnia się brakiem konserwantów w składzie, zawartością 35 g tłuszczów oraz cennym dodatkiem steroli roślinnych.

Czym różnią się margaryny miękkie od twardych?

Różnią się przede wszystkim konsystencją, opakowaniem i wpływem na zdrowie:

Margaryny miękkie (w kubeczkach): składają się głównie z olejów roślinnych, wody i emulgatorów. Są zdrowsze, gdyż mają mniej tłuszczów nasyconych.

Margaryny twarde (w papierkach): zawierają znacznie wyższą ilość nasyconych kwasów tłuszczowych oraz szkodliwych tłuszczów typu trans.

Jak wypadają popularne margaryny (Flora, Smakowita, MR) w ocenie eksperta?

Flora omega-3 i omega-6: Dobry wybór ze względu na dodatek oleju lnianego (źródło kwasów omega-3). Zawiera 35 g tłuszczów (w tym nieco ponad 7 g nasyconych).

Smakowita: Ocenia się ją jako średni wybór (55 g tłuszczów, w tym 17 g nasyconych).

MR słynne: Również ocenia się jako średni wybór ze względu na wysoki poziom tłuszczu – aż 80 g tłuszczów (w tym 28 g nasyconych).

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