Włoska czy hiszpańska? Najlepsza oliwa 2026 roku jest z innego kraju

Tego tłuszczu można używać na co dzień do wszystkiego, łącznie ze smażeniem. Tak przygotowane potrawy są zdrowsze niż zrobione na zwykłym oleju roślinnym, co udowodniono w badaniach. Równie często oliwę stosuje się jednak na zimno jako dodatek smakowy. Najlepsze rodzaje zdobywają nagrody tak samo, jak wina, i są cenione przez smakoszy.

Ta oliwa z oliwek wygrała światowy ranking 2026

Najlepszy produkt jest wskazywany w Światowym Rankingu Olive Oil Times. Powstaje on na podstawie wyników międzynarodowych konkursów, w tym NYIOOC World Olive Oil Competition. W 2026 roku zwycięzcą została ekologiczna oliwa z oliwek Koroneiki greckiego producenta The Master Miller. Ma wyrazisty, owocowy aromat oraz gładki, a zarazem pełny smak. Kolejne miejsca zdobyły hiszpańska Aceites Oro Bailen Galgon oraz australijska Cobram Estate. To rodzaje z wyższej półki, ale w sklepach jest spory wybór innych, które mają wspaniały smak i wartości odżywcze.

Wybór najlepszej oliwy w sklepie

Zdrowa oliwa to ta oznaczona jako extra virgin. Przy zakupie dobrego produktu trzeba zwrócić uwagę na podstawową kwestię, jaką jest kolor butelki. Powinien być ciemny, zielony lub brązowy, bo taki chroni najcenniejsze związki przed światłem. Podobnie działa puszka, ale przewagą szkła jest neutralność chemiczna.

Dobrze, gdy olej ten pochodzi z konkretnego kraju, a jeszcze lepszej jakości można spodziewać się po wyrobach z konkretnego regionu. Jej gwarancję stanowię europejskie oznaczenia Chronionego Oznaczenia Geograficznego (na etykiecie PGI lub IGP) oraz Chronionej Nazwa Pochodzenia (PDO lub DOP). Wyższą wartość odżywczą i smakową ma przy tym oliwa świeża. Choć okres jej przydatności wynosi 1,5-2 lata, dobrze wybierać butelki z niedawną datą pakowania.

Na etykiecie trzeba koniecznie szukać informacji, że jest to oliwa extra virgin. Często pojawiają się też określa takie, jak z pierwszego tłoczenia, na zimno, wyłącznie za pomocą środków mechanicznych, nierafinowana. Może być też niefiltrowana – ma wtedy osad i nie nadaje się do smażenia.

W odróżnieniu od niej, olej z wytłoków oliwy (sansa, pomace) jest wytwarzany metodą ekstrakcji w wysokiej temperaturze i oczyszczaniu. To dużo tańszy produkt rafinowany bez charakterystycznego koloru, zapachu i większości zalet prozdrowotnych. Jest jeszcze inny zwykły rodzaj z domieszką oliwy extra virgin (ang. common olive oil, COO), który ma niewiele lepsze właściwości.

Wspiera serce i ochronę przed cukrzycą

Przy okazji używania tego tłuszczu w kuchni można wspomóc swoje zdrowie, zwłaszcza dotyczące układu krążenia. Podsumowaniem tych właściwości oliwy extra virgin (ang. EVOO) są wyniki badania z 2025 r. pt. „Oliwa z oliwek extra virgin i dodatkowe skutki sercowo-naczyniowe w badaniu PREDIMED”.

Wysokie spożycie oliwy z oliwek extra virgin (EVOO) wiąże się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka wystąpienia powikłań sercowo-naczyniowych u osób z grupy wysokiego ryzyka. Natomiast oliwa z oliwek COO, która nie zawiera polifenoli, wykazywała słabsze korelacje – napisali autorzy pochodzący głównie z Hiszpanii na łamach „American Heart Journal”.

W badaniu tym sprawdzono związek między rodzajem oliwy a ryzykiem sercowym u ponad 7 tys. uczestników. U osób spożywających co najmniej 49 g oliwy extra virgin dziennie ryzyko zawału serca, udaru mózgu i zgonu z przyczyn sercowo-naczyniowych było o 25% niższe. Przy największym spożyciu (około 60,9 g dziennie) zagrożenie to było aż o 48% mniejsze. Przy oliwie z wytłoków nie zauważono istotnego efektu ochronnego.

Dane o wpływie oliwy na inne kwestie zdrowotne zebrali natomiast badacze włoscy w pracy „Wyniki zdrowotne związane ze spożyciem oliwy z oliwek: przegląd metaanaliz”. Gdy zestawili wynik ponad 30 prac, zwrócili uwagę m.in. na jej cenny skład.

Korzystne dla zdrowia właściwości oliwy z oliwek wynikają z bogactwa związków bioaktywnych, takich jak tłuszcze jednonienasycone, związki fenolowe, polifenole i witaminy, które dzięki swoim właściwościom przeciwzapalnym i antyoksydacyjnym, zdolności do modyfikacji epigenetycznych i regulacji mikrobiomu przyczyniają się do zapobiegania różnym przewlekłym chorobom zwyrodnieniowym – podali w piśmie „Foods”.

Naukowcy doszli do tych samych wniosków odnośnie chorób serca i naczyń krwionośnych, choć zaznaczyli, że „wyniki dotyczące choroby wieńcowej pozostają niespójne”. Zwrócili uwagę także na jej właściwości przeciwcukrzycowe.

Nasze wyniki potwierdzają, że spożycie oliwy z oliwek może być korzystne w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2. Potwierdzają to dowody wskazujące na istotny wpływ oliwy z oliwek na homeostazę glukozy i wrażliwość na insulinę, co sugeruje jej promowanie zarówno na poziomie indywidualnym, jak i populacyjnym w celu złagodzenia obciążenia cukrzycą typu 2 – napisali w publikacji.

FAQ – najczęstsze pytania o najlepszą oliwę z oliwek

Jaka oliwa z oliwek wygrała światowy ranking w 2026 roku?

Zgodnie ze Światowym Rankingiem Olive Oil Times, w 2026 roku za najlepszą uznano ekologiczną oliwę Koroneiki greckiego producenta The Master Miller. Na kolejnych miejscach w rankingu znalazły się hiszpańska Aceites Oro Bailen Galgon oraz australijska Cobram Estate.

Jak wybrać dobrą oliwę z oliwek w sklepie?

Należy szukać produktu z oznaczeniem extra virgin, najlepiej w ciemnej szklanej butelce lub puszce, które chronią zawartość przed światłem. Gwarancją wyższej jakości są europejskie oznaczenia regionalne, takie jak PGI/IGP oraz PDO/DOP, a także niedawna data pakowania, świadcząca o świeżości produktu.

Czy na oliwie z oliwek można smażyć?

Tak, oliwy extra virgin można używać do codziennego smażenia, a potrawy tak przygotowane są zdrowsze niż te przyrządzone na zwykłym oleju roślinnym. Należy jednak pamiętać, że do smażenia nie nadaje się oliwa niefiltrowana, która posiada charakterystyczny osad.

Dlaczego oliwa extra virgin jest uważana za zdrową?

Badania wskazują, że wysokie spożycie oliwy extra virgin wiąże się ze znacznym zmniejszeniem ryzyka powikłań sercowo-naczyniowych, takich jak zawał serca czy udar mózgu. Dzięki zawartości polifenoli i związków bioaktywnych o działaniu przeciwzapalnym, może ona być korzystna w profilaktyce i leczeniu cukrzycy typu 2.

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