Pomaga na zmarszczki i bolące stawy. Ta odmładzająca kawa zyskuje na popularności

Kawa to dla wielu z nas nieodłączny element poranka i chwila przyjemności w ciągu dnia. Każdy ma swój ulubiony sposób jej przygotowania – jedni wybierają klasyczną czarną, inni nie wyobrażają sobie filiżanki bez dodatku mleka, cukru czy śmietanki. Są też osoby, które wzbogacają jej smak odrobiną cynamonu, wanilii lub innych aromatycznych przypraw. Okazuje się jednak, że istnieje jeszcze jeden, dość niestandardowy składnik, który można dodać do kawy. Co ciekawe, przynosi on wiele korzyści dla naszego zdrowia.

Właściwości kawy z kolagenem

Mowa o kawie z kolagenem, która jakiś czas temu stała się dość modna. Nic dziwnego, ponieważ ten dodatek doskonale działa na nasz wygląd, ale też zdrowie. Gotowy kolagen kupisz między w aptece lub za pośrednictwem internetu. Wystarczy jedną porcję dodać do świeżo zaparzonej kawy.

Kawa z kolagenem łączy działanie kofeiny z dodatkiem białka kolagenowego, które jest jednym z ważnych składników budujących m.in. skórę, chrząstki, kości i tkanki łączne. Kofeina zwiększa energię, poprawia koncentrację i zmniejsza uczucie zmęczenia, natomiast kolagen dostarcza organizmowi aminokwasów potrzebnych do jego naturalnej produkcji.

Jak wyjaśnił w opublikowanym nagraniu dietetyk dr Bartosz Kulczyński, kolagen stanowi około 70–80 proc. struktury chrząstki stawowej, która pełni funkcję amortyzatora, absorbując wstrząsy i zapewniając płynność ruchu.

Literatura fachowa pokazuje, że stosowanie kolagenu poprawia stan stawów, w tym zmniejsza ich sztywność, na przykład u pacjentów zmagających się z chorobą zwyrodnieniową stawów – powiedział.

Kolagen poprawia wygląd skóry

Otóż kolagen jest jednym z głównych białek strukturalnych skóry, tworzących sieć włókien, która nadaje jej sprężystość i elastyczność. W miarę jak skóra starzeje się, produkcja kolagenu zaczyna maleć, co prowadzi do utraty jędrności i pojawienia się zmarszczek. Jako ciekawostkę powiem, że w wieku 50 lat tracimy aż 1/4 kolagenu zgromadzonego w skórze – powiedział.

Dodał, że dostarczenie aminokwasów kolagenowych wraz z dietą pomaga odbudować wspomniane włókna, co przekłada się na lepszą kondycję skóry.

Specjalista przywołał też opracowanie naukowe, które potwierdziło, że przyjmowanie kolagenu hydrolizowanego przez 90 dni spowolniło starzenie się skóry, w tym zmniejszyło zmarszczki, a także poprawiło elastyczność i nawilżenie. Ekspert bazował na badaniu pod tytułem „Effects of hydrolyzed collagen supplementation on skin aging: a systematic review and meta-analysis”.

Mowa tu o stosowaniu około 4–10 g kolagenu dziennie – dodał.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o kawę z kolagenem

Jakie korzyści dla zdrowia i urody daje picie kawy z kolagenem?

Kawa z kolagenem łączy w sobie działanie kofeiny oraz białka kolagenowego. Kofeina dodaje energii, poprawia koncentrację i zmniejsza uczucie zmęczenia. Z kolei kolagen:

Wspiera stawy: Poprawia ich stan i zmniejsza sztywność, co jest szczególnie pomocne np. u osób z chorobą zwyrodnieniową stawów.

Poprawia wygląd skóry: Dostarcza aminokwasów potrzebnych do odbudowy włókien kolagenowych, co spowalnia starzenie się skóry, zmniejsza zmarszczki oraz poprawia jej elastyczność i nawilżenie.

Jak przygotować kawę z kolagenem i gdzie kupić ten dodatek?

Przygotowanie jest bardzo proste – wystarczy dodać jedną porcję gotowego kolagenu do świeżo zaparzonej kawy. Gotowy kolagen można kupić m.in. w aptece lub przez internet.

Ile kolagenu dziennie należy stosować, aby zauważyć efekty?

Zgodnie z przywołanymi badaniami naukowymi zaleca się stosowanie około 4–10 g hydrolizowanego kolagenu dziennie. Efekty takie jak spowolnienie starzenia się skóry czy poprawa nawilżenia zaobserwowano przy regularnym przyjmowaniu go przez okres 90 dni.

Dlaczego warto uzupełniać kolagen wraz z wiekiem?

Kolagen stanowi główny element budulcowy skóry oraz chrząstki stawowej (odpowiada za 70–80% jej struktury). Wraz z wiekiem naturalna produkcja kolagenu w organizmie spada, co prowadzi do utraty jędrności skóry i powstawania zmarszczek. Dla przykładu, w wieku 50 lat tracimy już około 1/4 całego kolagenu zgromadzonego w skórze, dlatego jego dostarczanie z dietą lub suplementacją pomaga w odbudowie utraconych włókien.

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