Ostrzeżenie przed przekąską z Rossmanna. Masz ją w domu? GIS: nie jedz tej partii

Kontrola Państwowej Inspekcji Sanitarnej wykazała nieprawidłowości dotyczące popularnej kokosowej przekąski. Problem obejmuje tylko jedną partię, jednak GIS wyraźnie zaleca, aby jej nie spożywać.

GIS ostrzega przed płatkami kokosowymi z Rossmanna

Ostrzeżenie dotyczy produktu KOKOS chrupiące płatki, 45 g, marki LEO good foods. Przekąska była sprzedawana w sklepach Rossmann.

Na opakowaniu należy sprawdzić dwie informacje:

numer partii: VN/II/26,

najlepiej spożyć przed: 01.05.2027.

Komunikat nie dotyczy wszystkich produktów tej marki, lecz wyłącznie wskazanej partii.





Podczas urzędowej kontroli stwierdzono przekroczenie dopuszczalnego poziomu pochodnych dwutlenku siarki. Obecność tej substancji alergennej nie została również odpowiednio wyróżniona na etykiecie, przez co osoba uczulona mogła jej łatwo nie zauważyć.

Produkt może wywołać reakcję alergiczną

Ryzyko związane ze spożyciem przekąski ocenili eksperci Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH – Państwowego Instytutu Badawczego. Zgodnie z ich oceną produkt z tej partii stwarza ryzyko dla zdrowia konsumentów.

GIS podkreśla, że jego spożycie przez osoby z alergią na siarczyny może wywołać reakcję alergiczną. Urząd zaleca, aby nie spożywać produktu oznaczonego wskazanym numerem partii i datą minimalnej trwałości.

Rossmann wycofuje wskazaną partię

Dystrybutor produktu, firma SNS Foods, rozpoczął wycofywanie zakwestionowanej partii z obrotu oraz od klientów indywidualnych. W sklepach umieszczane są informacje o prowadzonej procedurze.

Wycofywanie produktu ze sprzedaży rozpoczął również Rossmann. Organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej prowadzą postępowanie wyjaśniające i monitorują działania przedsiębiorców.

Sprawdź numer partii oraz datę minimalnej trwałości na opakowaniu. Jeśli widnieją na nim oznaczenia VN/II/26 oraz 01.05.2027, nie spożywaj produktu. Ostrzeżenie GIS zostało opublikowane 20 lipca 2026 roku.

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