GIS ostrzega przed popularną wędliną. Sprawdź opakowanie. Tej partii nie jedz

Główny Inspektorat Sanitarny poinformował, że bakterię Listeria monocytogenes wykryto we wszystkich pięciu przebadanych próbkach szynki wieprzowej w plastrach. Produkt został wyprodukowany dla sieci Carrefour Polska. Spożycie żywności zanieczyszczonej tą bakterią może prowadzić do listeriozy.

Tej partii szynki dotyczy ostrzeżenie GIS

Ostrzeżenie obejmuje jedną konkretną partię produktu Polska Gościna. Na opakowaniu należy sprawdzić następujące dane:

nazwa produktu: Polska Gościna szynka wieprzowa w plastrach gotowana, 100 g,

numer partii: 1000-188,

termin przydatności do spożycia: 24.07.2026 r.,

kod kreskowy: 5905784311098,

producent: Farmy Roztocza Sp. z o.o.,

wyprodukowano dla: Carrefour Polska Sp. z o.o.

Jeżeli numer partii i termin przydatności zgadzają się z powyższymi, szynki nie należy spożywać.





Listerię wykryto w każdej badanej próbce

Jak przekazał GIS, bakterie Listeria monocytogenes wykryto w 5 z 5 próbek wskazanej szynki. Producent rozpoczął wycofywanie zakwestionowanej partii z rynku i ustalanie przyczyny zanieczyszczenia. Procedurę wycofania uruchomił również Carrefour Polska.

GIS wyraźnie zaleca, aby produktu objętego komunikatem nie spożywać. W przypadku wystąpienia objawów choroby po zjedzeniu tej szynki należy skontaktować się z lekarzem.

Masz tę szynkę? Możesz zwrócić ją do Carrefour

Produkt z partii 1000-188 można zwrócić w każdym sklepie Carrefour za okazaniem paragonu do 24 lipca 2026 roku włącznie. Państwowa Inspekcja Sanitarna monitoruje wycofywanie szynki ze sprzedaży, a służby weterynaryjne prowadzą postępowanie mające ustalić przyczynę zanieczyszczenia. dietetyk

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

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