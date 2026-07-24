Ekspert poszedł do Lidla i od razu chwycił ten jogurt. Ma aż 44 g białka i zero cukru

Jogurt to świetna propozycja na śniadanie, kolację lub lekką przekąskę w ciągu dnia. Jest uniwersalny, można dodać go do owsianki, granoli, świeżych owoców czy koktajlu, ale równie dobrze smakuje jedzony samodzielnie. To wygodny i sycący element codziennej diety. Warto jednak zwracać uwagę na jego skład. Najlepszym wyborem są jogurty bez dodatku cukru, syropów czy zbędnych substancji zagęszczających. Czytanie etykiet pozwala wybrać produkt o wyższej wartości odżywczej, więc zawsze poświęcaj na to chwilę.

Najlepszy smakowy skyr z Lidla

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu na Instagramie polecił skyr marki „Pilos” z Lidla. Ta sieć sklepów wprowadziła ostatnio smakowe skyry Pilos w kubkach 500 g.

Ten skyr smakowy z Lidla ma 44 g białka i zero dodatku cukru – powiedział.

Jogurty są słodzone słodzikami, a na tle konkurencji wyróżniają się też niższą kalorycznością. Jak zauważył specjalista, w 100 g jest 54 kcal, co daje prawie 30 kcal mniej niż ten marki Piątnica.

Ten skyr nie jest jednak idealny

Istotną rolę w konsystencji odgrywają zagęszczacze, jak skrobia i guma ksantanowa. Bezpieczne, ale zbędne – wyjaśnił.

Sposoby na wykorzystanie skyru

A numer jeden pozostaje bez zmian. To skyr naturalny + owoce i ewentualnie aromat – dodał ekspert.

Skyr można wykorzystać na naprawdę wiele sposobów. Świetnie sprawdza się jako baza do śniadań – można podawać go z owocami, płatkami owsianymi, granolą lub orzechami. Jest również doskonałym składnikiem koktajli, deserów oraz zdrowych przekąsek. Skyr może zastąpić śmietanę lub majonez w sosach i dipach, nadając im kremową konsystencję przy niższej zawartości tłuszczu. Można go także wykorzystać do przygotowania naleśników, placuszków, serników czy innych wypieków, wzbogacając je o dodatkową porcję białka.

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