Obniża ciśnienie i chroni serce. Wystarczy 1 szklanka dziennie tego napoju

Nadciśnienie tętnicze to jedna z najczęstszych chorób układu krążenia, która przez długi czas może nie dawać żadnych objawów. Nieleczone zwiększa ryzyko poważnych powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu czy niewydolność nerek. Ryzyko zachorowania wzrasta m.in. przy niezdrowej diecie, nadmiernym spożyciu soli, braku aktywności fizycznej, otyłości, paleniu papierosów oraz przewlekłym stresie.

Sok z buraka zmniejsza ciśnienie tętnicze

Jednym z napojów, które poleca pić lekarz kardiolog Anna Bartusiak-Chatys, żeby obniżyć ciśnienie krwi, a przez to zadbać o swoje serce, jest sok z buraka.

Sok z buraka jest bogaty w nieorganiczne azotany, które pod wpływem flory bakteryjnej zostaną przekształcone do tlenku azotu, czyli substancji, która rozszerza nasze naczynia krwionośne, a przez to obniża ciśnienie krwi – wyjaśniła.

Zawiera on także duże ilości potasu, czyli pierwiastka, który także jest ważny dla prawidłowej pracy serca.

Najlepszym sposobem na wydobycie pełnego potencjału z buraków jest jedzenie ich na surowo lub w postaci soku. Dzięki zawartości potasu wspomaga on funkcjonowanie układu sercowo-naczyniowego – powiedziała z kolei dietetyczka Dominika Hatala.

Badanie pod tytułem „Dietary nitrate provides sustained blood pressure lowering in hypertensive patients: a randomized, phase 2, double-blind, placebo-controlled study” wykazało, że codzienne picie 250 ml soku z buraka przez okres 4 tygodni znacząco obniżało ciśnienie krwi u osób z nadciśnieniem.

Inne właściwości soku z buraków

Napój ten dostarcza także witaminy C, kwasu foliowego oraz składników mineralnych, takich jak potas i mangan, które wspierają prawidłowe funkcjonowanie organizmu. Buraki zawierają również błonnik, jednak w soku jego ilość jest znacznie mniejsza niż w całych warzywach, dlatego pod tym względem korzystniejsze jest spożywanie buraków w całości. Możesz przygotować też sok z kiszonych buraków z cynamonem na przeziębienie.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o nadciśnienie tętnicze i sok z buraka

Jak sok z buraka obniża ciśnienie krwi i dlaczego warto go pić?

Sok z buraka jest bogaty w nieorganiczne azotany, które pod wpływem flory bakteryjnej w organizmie ulegają przekształceniu w tlenek azotu. Tlenek azotu rozszerza naczynia krwionośne, co bezpośrednio prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Dodatkowo sok dostarcza dużych ilości potasu – pierwiastka kluczowego dla prawidłowej pracy serca i układu krążenia.

Ile soku z buraka należy pić, aby zauważyć efekt obniżenia ciśnienia?

Zgodnie z badaniem naukowym („Dietary nitrate provides sustained blood pressure lowering in hypertensive patients: a randomized, phase 2, double-blind, placebo-controlled study”), codzienne picie 250 ml soku z buraka przez okres 4 tygodni znacząco i odczuwalnie obniża ciśnienie krwi u osób cierpiących na nadciśnienie tętnicze.

W jakiej formie najlepiej spożywać buraki przy nadciśnieniu – na surowo, w soku czy w całości?

Najlepsze rezultaty daje spożywanie buraków na surowo lub w postaci soku. Należy jednak pamiętać, że chociaż sok doskonale wspiera układ krążenia, proces wyciskania redukuje ilość błonnika. Jeśli zależy nam również na wysokie zawartości błonnika w diecie, korzystniejsze będzie jedzenie buraków w całości.

Jakie są główne przyczyny nadciśnienia tętniczego i czym grozi brak jego leczenia?

Nadciśnienie tętnicze może przez długi czas przebiegać bezobjawowo. Do najważniejszych czynników zwiększających ryzyko zachorowania należą: niezdrowa dieta, nadmierne spożywanie soli, otyłość, brak aktywności fizycznej, palenie papierosów oraz przewlekły stres. Nieleczona choroba drastycznie zwiększa ryzyko poważnych i zagrażających życiu powikłań, takich jak zawał serca, udar mózgu czy niewydolność nerek.

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