Drugie opakowanie 60 proc. taniej. Lidl odpala promocję, ale tylko na jeden dzień

Miłośnicy kawy mogą przygotować się na wyjątkową okazję w Lidlu. Sieć zorganizowała krótką akcję promocyjną, która pozwoli uzupełnić domowe zapasy ulubionych produktów w jeszcze lepszej cenie. Dokładnie chodzi o kawę. Oferta skierowana jest do osób korzystających z aplikacji Lidl Plus i będzie dostępna tylko przez jeden dzień.

Promocja na kawę w Lidlu

Promocja obowiązuje wyłącznie w piątek, 24 lipca, w sieci sklepów Lidl. Obejmuje ona wszystkie kawy, które można ze sobą dowolnie miksować. Aby skorzystać z oferty, należy aktywować odpowiedni kupon w aplikacji Lidl Plus i zeskanować ją podczas płatności przy kasie.

Dzięki tej promocji drugi, tańszy produkt kupisz aż o 60% taniej. Warto pamiętać o obowiązującym limicie, który wynosi maksymalnie 4 opakowania na zakup. Szczegółowe warunki akcji są dostępne bezpośrednio w aplikacji mobilnej Lidl Plus.

Ciekawostki o piciu kawy

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu podał kilka ciekawostek na temat picia kawy. W ogólnym przekonaniu pokutuje mit, że spożywanie tego napoju „wypłukuje wapń i magnez”.

Nie jest to jednak prawdą. Ekspert od zdrowego odżywiania wyjaśnił, że takie przekonanie wzięło się z tego, że kawa ma lekkie działanie moczopędne, jednak wcale nie pozbawia nas tych cennych dla organizmu pierwiastków.

Wyniki badań pokazują, że na skutek spożycia 400 mg kofeiny, czyli około 4 szklanek kawy parzonej lub 4 filiżanek kawy espresso, tracimy z organizmu zaledwie 4 mg magnezu, czyli mniej niż sama kawa nam go dostarcza – powiedział.

Codziennie spożywamy około 300 mg magnezu, więc jest to niezwykle mało.

Co ciekawe, uważa się, że osoby regularnie pijące kawę nabierają pewną tolerancję na obecną w niej kofeinę i w efekcie spożywanie kawy nie powoduje u nich widocznego wzrostu ciśnienia – powiedział dietetyk.

Kawa może być elementem zdrowej diety, ponieważ zawiera przeciwutleniacze, a jej umiarkowane spożycie wiąże się z mniejszym ryzykiem niektórych chorób, takich jak cukrzyca typu 2 czy choroby serca. Pamiętaj jednak, że jej nadmierne picie może powodować bezsenność, nerwowość i przyspieszone bicie serca, dlatego najlepiej spożywać ją z umiarem.

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