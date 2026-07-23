Sypali 3 łyżeczki do posiłków. Efekty? Ciśnienie spadło, o 1/5 zmniejszył się poziom insuliny

Naukowcy przekonują, że ochronę przed rozwojem chorób warto zacząć od zmian w diecie. Nie muszą być wielkie, bo wystarczy dołożyć do niej określone składniki. Praktycznie nie mają kalorii, a świetnie wspomagają przemianę materii.

Ten dodatek obniża lipidy, insulinę i ciśnienie

Takim dodatkiem jest mieszanka ziół i przypraw. Analizę jego działania z wcześniejszych prac i nowe badania przeprowadzili naukowcy amerykańscy. Uzyskane wyniki zaprezentowali w maju 2026 r. na łamach pisma „Nutrition Reviews”.

Znaczna część dowodów z badań klinicznych sugeruje, że duże dawki ziół i przypraw mogą poprawić lipidy i lipoproteiny, kontrolę glikemii, ciśnienie krwi, otyłość, stany zapalne i stres oksydacyjny – napisali w swojej pracy „Cardiometabolic and Microbiome Effects of Spices and Herbs”.

Sprawdzili oni skutki użycia różnych dawek mieszanki do wysokołtuszczowego posiłku, który zapewniał aż 1200 kcal i 45 g tłuszczu. Jak zauważyli, dodatek ten przyspieszał usuwanie trójglicerydów i insuliny z krwi po jedzeniu. Wspierał ponadto korzystne bakterie jelitowe, które pomagają zmniejszyć ryzyko rozwoju chorób sercowo-naczyniowych. Natomiast najważniejszym z długoterminowych efektów było obniżenie ciśnienia krwi. Poprawa wymienionych parametrów wspiera ochronę przed zaburzeniami metabolicznymi, takimi jak insulinooporność i cukrzyca typu 2, a także przed miażdżycą i innymi chorobami układu krążenia.

Badacze ustalili, że choć działanie przeciwzapalne zapewniało już 6 g ziół i przypraw, pomocne były również mniejsze ilości. Wystarczyły 2 g, żeby osłabić negatywny wpływ posiłku o wysokiej zawartości tłuszczu i węglowodanów na lipidogram i funkcję naczyń krwionośnych. Najskuteczniejsza była jednak większa porcja o wadze 14 g. Okazała się dobrze tolerowana, zapewniając spadek poziomu insuliny o 21%, a trójglicerydów – o 31%.

Wyniki te wskazują, że zioła i przyprawy to skuteczna, niskoenergetyczna metoda poprawiająca reakcje fizjologiczne na posiłki o wysokiej zawartości tłuszczu – czytamy w publikacji.

Mieszanka ziół i przypraw na lepszy metabolizm

Jak napisali autorzy pracy, celowo przebadali mieszanki powszechnie spożywanych ziół i przypraw korzennych. Podane przez nich składniki obejmowały: czarny pieprz, cynamon, goździki, sproszkowany czosnek, imbir, oregano, słodką paprykę, rozmaryn oraz kurkumę. W kompozycjach testowanych w innych, cytowanych pracach, występowały też szałwia, chili i kozieradka. Wszystkie te produkty mają wysoki poziom antyoksydantów, którym zawdzięczają swoje bioaktywne działanie. Lista nie jest jednak zamknięta, bo poszczególne elementy można wymieniać i dokładać inne.

Jeśli natomiast chodzi o ilość mieszanki, dawka 6 czy 14 g może wydawać się duża, ale to zazwyczaj 1 łyżeczka lub niespełna 3. Trzeba też zwrócić uwagę na fakt, że dodawano ją do naprawdę solidnej porcji jedzenia. W przeliczeniu na lekki posiłek zapewniający 400 kcal wychodzi maksymalnie łyżeczka. Skład można dobrać do swoich upodobań, a do różnych potraw stosować odmienne kompozycje.

FAQ – najczęstsze pytania o zioła i przyprawy na poprawę metabolizmu

Jakie zioła i przyprawy najlepiej wspomagają przemianę materii?

Badania wskazują na skuteczność mieszanek powszechnie stosowanych składników, takich jak: czarny pieprz, cynamon, goździki, czosnek (sproszkowany), imbir, oregano, słodka papryka, rozmaryn oraz kurkuma. W analizowanych pracach naukowych pojawiały się również szałwia, chili oraz kozieradka. Wszystkie te produkty charakteryzują się wysokim poziomem antyoksydantów, którym zawdzięczają swoje prozdrowotne działanie.

Ile przypraw należy spożywać, aby odczuć pozytywny wpływ na zdrowie?

Naukowcy ustalili, że już mała dawka wynosząca 2 g osłabia negatywny wpływ tłustych posiłków na lipidogram, natomiast dawka 6 g zapewnia działanie przeciwzapalne. Za najskuteczniejszą uznano dawkę 14 g (co odpowiada niecałym 3 łyżeczkom), która pozwoliła na spadek poziomu insuliny o 21% i trójglicerydów o 31% po jedzeniu. Posiłek był jednak duży (ok. 1200 kcal) i zawierał aż 45 g tłuszczu. Przy mniejszych porcjach wystarczą skromniejsze ilości mieszanki.

W jaki sposób zioła i przyprawy chronią przed chorobami metabolicznymi?

Dodatek ziół i przypraw przyspiesza usuwanie trójglicerydów oraz insuliny z krwi po posiłku, a także wspiera korzystne bakterie jelitowe. Długofalowe stosowanie takich mieszanek prowadzi do obniżenia ciśnienia krwi. Ich działanie pomaga chronić organizm przed rozwojem cukrzycy typu 2, miażdżycy i chorób układu krążenia.

Czy przyprawy rzeczywiście obniżają poziom lipidów?

Zioła i przyprawy mogą skutecznie zmniejszać poziom trójglicerydów we krwi. Publikacje naukowe wskazują, że jest to skuteczna, niskokaloryczna metoda poprawiająca reakcje fizjologiczne organizmu na posiłki o wysokiej zawartości kalorii, tłuszczu i węglowodanów.

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