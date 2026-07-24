Wspiera jelita i obniża cukier. Dodaj do serka wiejskiego jedną płaską łyżeczkę

Serek wiejski to uniwersalny produkt, który świetnie sprawdza się w wielu różnych odsłonach. Osobiści go uwielbiam. Można jeść go zarówno na słodko, jak i na słono. W wersji słodkiej doskonale smakuje z owocami, miodem, orzechami czy cynamonem, a w wytrawnej świetnie komponuje się z warzywami, szczypiorkiem, rzodkiewką lub przyprawami. Dobrym pomysłem jest jednak dodanie czegoś jeszcze.

Dodaj to do serka wiejskiego

Dietetyk dr Bartosz Kulczyński w opublikowanym nagraniu poleca dodać do serka wiejskiego inulinę.

Jest to naturalny składnik występujący między innymi w cykorii, który jest sprzedawany w postaci białego proszku, który ma neutralny smak i delikatną słodycz. O inulinie mówię dlatego, że nie zmienia ona smaku serka, a dostarcza dodatkowych walorów zdrowotnych, na przykład usprawnia ona wchłanianie składników mineralnych, takich jak wapń czy cynk, które znajdują się w serku wiejskim – powiedział ekspert.

Specjalista od zdrowego odżywiania dodał, że wspiera ona kondycję jelit poprzez uregulowanie ich pracy i zapobiega zaparciom. Przyczynia się także do wzrostu liczebności dobroczynnych bakterii w przewodzie pokarmowym. Na tym jednak nie kończą się korzyści z jej spożywania.

Badania pokazują, że inulina obniża poziom cukru we krwi na czczo średnio o 10 miligramów na decylitr, a ponadto jest skuteczna w obniżaniu stężenia trójglicerydów we krwi. Mowa tu o redukcji trójglicerydów nawet o około 20 miligramów na decylitr – powiedział.

Jak stosować inulinę?

Dużą zaletą inuliny, że w stosunku do swoich właściwości zdrowotnych jest ona dość tania. Kilogram tego produktu można już kupić za 23 zł, a wystarcza na około trzy miesiące stosowania.

Jeśli będą mieli Państwo już inulinę, to wystarczy dodać jedną płaską łyżeczkę, czyli około 5 gramów, do kubeczka z serkiem wiejskim i wymieszać. Można też uprzednio rozpuścić ją w niewielkiej ilości jogurtu lub mleka i w takiej postaci dodać do serka.

Dietetyk poleca spożywać inulinę w ilości około 2 łyżeczek dziennie.

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