Nigdy nie kupuj tej wędliny z Biedronki. Tylko 53% mięsa, reszta to woda i szkodliwe dodatki

Biedronka to sklep, w którym większość Polaków robi zakupy. Często wybieramy produkty z uwagi na ich niską cenę. I choć w wielu sytuacjach wcale nie musi to oznaczać złej jakości, to inaczej jest w przypadku jednej z popularnych wędlin, którą można tam dostać.

Najgorsza wędlina z Biedronki

Dietetyk Łukasz Jank opublikował na YouTube nagranie, w którym zdecydowanie odradził jedną z wędlin, które można dostać w Biedronce. Chodzi o szynkę z indyka marki „Pyszny Indyk”.

Ma kiepski i długi skład, tylko 53 proc. mięsa, a cała reszta to woda i dodatki – powiedział ekspert.

Za 570 g trzeba zapłacić 7,99 zł, a więc naprawdę niewiele. Jednak nie warto przedkładać niskiej ceny nad jakość produktu.

Czym się kierować, kupując wędlinę?

Przede wszystkim należy uważnie czytać etykiety ze składem wędlin, a w przypadku tych na wagę – poprosić sprzedawcę o jej udostępnienie i wybierać produkty, które nie zawierają dodatków typu glutaminian sodu, fosforany, karageny, cukier, aromaty dymu wędzarniczego czy białka sojowe – podaje Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej.

Najlepszym wyborem są produkty o wysokiej zawartości mięsa, najlepiej powyżej 90 proc., z krótką i prostą listą składników. Dobrze jest unikać wędlin zawierających dużą ilość wody, skrobi, białek roślinnych czy zbędnych wzmacniaczy smaku i konserwantów. Warto również sprawdzić zawartość soli oraz tłuszczu. Im mniej, tym korzystniej dla zdrowia. Dobrym wyborem są wędliny pochodzące od sprawdzonych producentów.

Narodowe Centrum Edukacji Żywieniowej zachęca również do przygotowywania wędlin samodzielnie w domu:

Wędliny produkowane przemysłowo warto przynajmniej częściowo zastępować mięsem samodzielnie przyprawionym i przygotowanym w domu (np. ugotowanym lub upieczonym w piekarniku).

Możesz przyrządzić na przykład domowy schab na kanapki.

Czytaj też:

Dietetyczka poleca tę wędlinę z Biedronki. Ma świetny skład, mało tłuszczu i aż 20 g białka Czytaj też:

Dietetyczka odwróciła opakowanie w Biedronce. Te kiełbaski możecie brać w ciemno