Ma 10 g białka i tylko 58 kcal. Dietetyk: to najlepszy jogurt grecki z Lidla

W supermarketach w Polsce najczęściej można znaleźć jogurt typu greckiego, a nie prawdziwy jogurt grecki. Choć oba produkty są do siebie bardzo podobne pod względem konsystencji i zastosowania, różnią się składem oraz sposobem produkcji. Prawdziwy jogurt grecki powstaje poprzez odcedzanie serwatki z tradycyjnego jogurtu, dzięki czemu jest naturalnie gęsty, bogaty w białko i ma prosty skład. Dlatego, mimo że oba produkty mogą smakować podobnie, warto zwracać uwagę na etykietę i skład.

Ekspert poleca ten jogurt grecki

Ekspert od zdrowego odżywiania Bartłomiej Szkutnik w opublikowanym nagraniu na Instagramie polecił najlepszy jogurt grecki marki „Pilos” z Lidla. Kosztuje 11,99 zł za całe wiaderko tego produktu w rozmiarze XXL.

Nie jest to kolejny tłusty jogurt typu greckiego produkowany w Polsce. Zawiera jedynie 58 kcal, a białka jest aż 10 g w 100 g (...). W składzie nadal jest mleko i bakterie mlekowe, ale bez śmietanki i nasyconych kwasów tłuszczowych – powiedział.

Przestrzegł jednak, by nie pomylić go z jogurtem w wiaderku marki „Pilos”, który ma aż 124 kcal i potężne 10 g tłuszczu w 100 g.

Pamiętaj o sprawdzeniu etykiety. Popularny jogurt Pilos „typ grecki” wygląda niemal tak samo. A makro jest już zupełnie inne. Łatwo się pomylić.

Specjalista zauważył, że w porównaniu do 90 proc. produktów z Polski polecany przez niego jogurt ma 10 g białka zamiast 3,6 g w 100 g, 58 kcal zamiast 124 kcal w 100 g, a do tego nie zawiera w składzie śmietanki i nie ma tłuszczów nasyconych.

Dlaczego białko w jogurcie jest ważne?

Białko wspiera funkcjonowanie układu odpornościowego oraz pomaga utrzymać zdrowe kości. Produkty bogate w ten składnik zapewniają również większe uczucie sytości po posiłku, dzięki czemu mogą ułatwiać kontrolę apetytu i utrzymanie prawidłowej masy ciała. Włączenie do codziennej diety jogurtu o wysokiej zawartości białka to prosty sposób na zwiększenie podaży tego cennego składnika, szczególnie dla osób aktywnych fizycznie, seniorów oraz wszystkich, którzy chcą zadbać o zbilansowaną dietę.

Czytaj też:

Dietetyk wskazał najlepszy jogurt z Biedronki na redukcję. Ma tylko 2 składniki i 64 kcal Czytaj też:

Dietetyk wybrał w Biedronce produkty na redukcję. Możesz śmiało wrzucić je do koszyka