Popularna wędlina skażona groźną bakterią. GIS ostrzega: nie jedz tej partii

Metka brunszwicka to popularna surowa kiełbasa o miękkiej konsystencji, często jedzona na kanapkach. GIS ostrzega przed jedną konkretną partią produktu marki Madej Wróbel. W badaniach obecność bakterii Listeria monocytogenes wykryto w dwóch z pięciu pobranych próbek.

Sprawdź numer partii. Tę metkę GIS wycofuje z rynku

Ostrzeżenie dotyczy produktu:

nazwa: Metka brunszwicka, kiełbasa surowa metka

numer partii: 1R808070707

termin przydatności do spożycia: 27.07.2026 r.

producent: Madej Wróbel Sp. z o.o., Oddział Uniszki-Cegielnia

Obecność bakteriistwierdzono podczas urzędowej kontroli Inspekcji Weterynaryjnej. Wynik dodatni uzyskano w dwóch z pięciu przebadanych próbek wskazanego produktu.





Nie jedz produktu z tym numerem partii

Producent rozpoczął wycofywanie wskazanej partii z rynku i poinformował o zagrożeniu swoich kontrahentów. Proces nadzorują organy Państwowej Inspekcji Sanitarnej, a Powiatowy Lekarz Weterynarii prowadzi postępowanie wyjaśniające u producenta.

GIS zaleca, aby nie spożywać metki z numerem partii 1R808070707. Osoby, które zjadły produkt i zauważyły u siebie niepokojące objawy, powinny skontaktować się z lekarzem.

Jakie objawy może wywołać Listeria?

Bakteria Listeria monocytogenes może prowadzić do listeriozy. Zakażenie może powodować między innymi gorączkę, bóle mięśni, nudności, wymioty i biegunkę. Szczególną ostrożność powinny zachować kobiety w ciąży, seniorzy, małe dzieci oraz osoby z osłabioną odpornością. W ich przypadku zakażenie może mieć cięższy przebieg i prowadzić do poważnych powikłań.

Pamiętaj, że ostrzeżenie dotyczy wyłącznie metki oznaczonej numerem partii 1R808070707 z terminem przydatności do spożycia 27 lipca 2026 roku..

Źródło: Główny Inspektorat Sanitarny, komunikat z 24 lipca 2026 r.

FAQ – najczęściej zadawane pytania o listeriozę

Co to jest listerioza?

Listerioza to choroba zakaźna wywoływana przez bakterię Listeria monocytogenes. Najczęściej dochodzi do zakażenia przez spożycie skażonej żywności. Szczególnie groźna jest dla kobiet w ciąży, noworodków, seniorów i osób z obniżoną odpornością.

Jakie są objawy listeriozy?

Objawy listeriozy mogą przypominać grypę lub zatrucie pokarmowe. Najczęściej pojawiają się gorączka, bóle mięśni, osłabienie, biegunka i wymioty. W cięższych przypadkach może dojść do sepsy lub zapalenia opon mózgowo-rdzeniowych.

Jak można zarazić się listeriozą?

Do zakażenia listeriozą najczęściej dochodzi przez spożycie żywności skażonej bakterią, np. surowego mięsa, niepasteryzowanego mleka, niektórych serów czy źle przechowywanych produktów gotowych. Bakteria może rozwijać się nawet w temperaturze lodówkowej.

Czy listerioza jest groźna?

Tak, listerioza może być bardzo niebezpieczna. U osób z grup ryzyka może prowadzić do poważnych powikłań neurologicznych, zakażenia krwi, a u kobiet w ciąży nawet do poronienia lub zakażenia płodu.

Jak leczy się listeriozę?

Listeriozę najczęściej leczy się antybiotykami, zwłaszcza gdy zakażenie ma ciężki przebieg lub dotyczy kobiet w ciąży, seniorów oraz osób z osłabioną odpornością. W poważniejszych przypadkach konieczna może być hospitalizacja i leczenie dożylne. Łagodniejsze infekcje u zdrowych osób czasem ustępują samoistnie, jednak o sposobie leczenia zawsze powinien decydować lekarz.

Jak zapobiegać listeriozie?

Aby zmniejszyć ryzyko zakażenia, warto dokładnie myć warzywa i owoce, unikać surowego mięsa oraz niepasteryzowanych produktów mlecznych, a także dbać o właściwą obróbkę termiczną jedzenia. Bakterię niszczy odpowiednio wysoka temperatura.

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